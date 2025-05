L’Inter va a caccia dell’erede di Mkhitaryan: il piano a centrocampo è ben scandito, ora Marotta e Ausilio vogliono un big

Nel prossimo calciomercato, l’Inter potrà permettersi investimenti decisamente più importanti dopo il grande percorso europeo compiuto in questa stagione. Questo vuol dire che si potranno rinforzare praticamente tutti i reparti e le seconde linee, in modo tale da avere praticamente due squadre pronte ad alternarsi su tutti i fronti e in base alle esigenze.

Un focus particolare va messo sul centrocampo, lì dove l’Inter vuole fare il salto di qualità. Il percorso di Mkhitaryan in nerazzurro sta arrivando agli sgoccioli per motivi anagrafici, per cui bisogna pensare al futuro e a un erede di primo piano che possa prendere il suo posto.

L’idea della società è piazzare un calciatore con caratteristiche offensive e grande qualità, che possa aiutare nello sviluppo di gioco, ma anche tentare il dribbling e la giocata per scardinare le difese più serrate. Ci sono già diversi nomi in lista che la dirigenza sta seguendo da tempo e che potrebbero essere parecchio credibili agli ordini di Simone Inzaghi, facendo il percorso compiuto dallo stesso Mkhitaryan e da Luis Alberto.

L’Inter cerca l’erede di Mkhitaryan: Nico Paz e non solo

L’Inter non molla la presa su Nico Paz e può essere lui il grande obiettivo in quella zona di campo. Secondo quanto risulta a Interlive.it, Inzaghi non vedrebbe l’ora di allenarlo e di completare la sua trasformazione in interno di centrocampo puro, anche a costo di perdere qualcosa in fase difensiva.

L’argentino resta un obiettivo complicato, ma il più caldo in lizza. Non si esclude neanche la possibilità che si possa sfruttare una sorta di 3-4-2-1, in cui si abbasserebbe uno tra Thuram e Lautaro, ma senza dare riferimenti nel gioco offensivo, e quindi particolarmente imprevedibili.

L’Inter, secondo le nostre informazioni, cercherà comunque un profilo di questo tipo con la volontà di acquistare un titolo. Per questo, non sono da scartare anche nomi come De Paul e Kovacic, se dovessero crearsi le occasioni giuste sul calciomercato. Ma succederà solo se e quando svanirà del tutto ogni possibilità di arrivare a Nico Paz, e oggi non è così scontato. La mente torna alle ultime sessioni quando la società ha cercato di acquistare Samardzic e Gudmundsson: ora non si può fallire un obiettivo con quelle caratteristiche.