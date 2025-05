Ok alla cessione in Serie B, l’Inter saluta la giovane stella

L’Inter potrebbe cedere in Serie B uno dei suoi talenti. L’ipotesi di un prestito è tutt’altro che da escludere

E’ un’Inter già molto attiva sul mercato nonostante l’imminenza della finale di Champions League contro il PSG, ovviamente priorità assoluta per i nerazzurri.

La finestra di tesseramento istituita dal 1 al 10 giugno e appositamente dedicata ai club che parteciperanno al Mondiale, consentirà all’Inter di concludere alcune trattative per mettere a disposizione di Inzaghi nuovi giocatori già utilizzabili nella competizione. Dopo Petar Sucic, è quasi fatta per Luis Henrique dell’Olympique Marsiglia mentre è solo da formalizzare l’acquisto a titolo definitivo di Nicola Zalewski dalla Roma per 6.5 milioni.

Dopo il Mondiale per Club, l’Inter completerà il mercato anche per quanto riguarda le possibili cessioni. Alcune potrebbero riguardare anche i giovani della Primavera, già in orbita prima squadra, per i quali non sono da escludere prestiti o inserimenti come contropartite in eventuali trattative. Uno scenario che potrebbe coinvolgere anche Giacomo De Pieri .

L’Inter può cederlo in prestito, le ultime sul giovane talento nerazzurro

Trascinatore della compagine Primavera con 9 gol e 5 assist in 32 presenze del campionato di categoria, De Pieri è riuscito anche a debuttare in prima squadra. Inzaghi gli ha concesso uno spezzone di partita nell’ultimo match del girone di Champions League contro il Monaco, una grandissima soddisfazione per l’esterno trevigiano ora atteso dalla semifinale del campionato primavera che i nerazzurri di Zanchetta disputeranno martedì prossimo, al Viola Park, contro Milan o Sassuolo.

Terminata la stagione, per De Pieri potrebbero esserci nuove opportunità. Una è la possibilità di entrare a far parte della Under 23 dell’Inter, qualora il progetto della seconda squadra nerazzurra andasse in porto con l’iscrizione alla Serie C. L’altra è la cessione in prestito per misurarsi con un campionato di categoria superiore. A riguardo, come riporta SerieBNews, sulle tracce di De Pieri ci sarebbe già il Cesena, club di Serie B ben disposto ad acquisire il giovane talento nerazzurro in prestito secco.

Un’ipotesi che l’Inter, senza Under 23, potrebbe avallare come avvenuto già con altri talenti delle giovanili. Uno su tutti, Francesco Pio Esposito, attaccante protagonista delle ultime due edizioni del campionato cadetto con lo Spezia e ora impegnato nei playoff per la promozione in Serie A. Esposito che ha firmato recentemente un rinnovo di contratto con l’Inter fino al 2030. Lo stesso ha fatto De Pieri, lo scorso febbraio, con un prolungamento pluriennale di cui l’Inter non ha specificato la durata.

Due rinnovi che certificano ulteriormente l’intenzione dell’Inter di trattenere i suoi talenti, cedibili solo in prestito. Nel nuovo corso voluto da OakTree, l’Inter investirà prevalentemente su calciatori giovani con la prospettiva di svecchiare l’organico e creare valore. Figuriamoci, pertanto, se si lascerà sfuggire quelli che ha già in casa.