Pippo Inzaghi chiede aiuto a Simone: colpo Pisa dall’Inter in arrivo

Il Pisa neo promosso in Serie A potrebbe prendere un rinforzo dall’Inter qualora il club nerazzurro acconsentisse a un altro prestito

Sarà un mercato decisamente più dinamico per l’Inter rispetto alle scorse annate quello che attende l’Inter in estate. Le prime ufficializzazioni arriveranno già nei dieci giorni di deroga sui tesseramenti concessi dalla Fifa, dal 1 al 10 giugno, ai club che disputeranno la prima edizione del Mondiale per Club.

In quei giorni, l’Inter ufficializzerà l’arrivo in nerazzurro di Petar Sucic e, verosimilmente, l’acquisto a titolo definitivo di Nicola Zalewski dalla Roma. Potrebbe esserci già un terzo colpo ovvero quello di Luis Henrique dall’Olymique Marsiglia per il quale la trattativa con il club transalpino è in dirittura d’arrivo per un accordo sui 25 milioni.

Nuovi acquisti ci saranno anche successivamente al Mondiale per Club insieme a qualche inevitabile cessione. Nel prossimo mercato, l’Inter non avrà necessità impellente di vendere come avvenuto negli anni scorsi. Tuttavia, oltre ad Arnautovic e Correa a fine contratto, anche altri giocatori potranno lasciare il club nerazzurro magari nuovamente in prestito alla stregua di quanto già accaduto nella stagione che sta per concludersi.

Via dall’Inter di nuovo in prestito, e se andasse al Pisa ?

A breve, l’Inter riaccoglierà in organico Tomas Palacios. Non è stata positiva l’esperienza in prestito al Monza del difensore argentino con solo cinque presenze da titolare nei sei mesi che hanno preceduto la retrocessione in Serie B del club brianzolo. Nei piani di mercato dell’Inter, è previsto l’acquisto di un nuovo centrale anche con la permanenza congiunta di Acerbi e De Vrij. Una situazione che limiterebbe di nuovo gli spazi per Palacios che, prima dell’approdo al Monza, era stato schierato da Inzaghi solo nel match di Coppa Italia con l’Udinese e nei minuti finali delle partite con Empoli e Parma in campionato.

Per questo motivo non è affatto da escludere un’altra ulteriore cessione in prestito per il difensore argentino. All’Inter sono convinti che Palacios abbia del potenziale e che non convenga svilire l’investimento di 6.5 milioni compiuto un anno fa per acquistarlo dall’Indipendiente Rivadavia.

Il Pisa potrebbe essere la squadra giusta per lui. La compagine di Pippo Inzaghi, neopromossa in Serie A, ha necessità di rinforzarsi in tutti i reparti per affrontare al meglio un campionato dal quale manca da 34 anni e le eventuale prestito di Palacios può essere il primo tassello per puntellare una difesa che ha in Canestrelli il suo uomo di riferimento. Al Pisa, Palacios troverebbe le giuste condizioni per accumulare ulteriore esperienza nel campionato italiano e convincere l’Inter a puntare su di lui, forte anche di un contratto fino al 2029.

Oltreché in Serie A, Palacios ha un discreto mercato anche in Bundesliga. Lo scorso gennaio, prima del passaggio al Monza, il difensore era stato nuovamente sondato dal Bayer Leverkusen che lo aveva già conteso all’Inter in estate. Decisiva, ovviamente, sarà anche la sua volontà. Non è da escludere infatti che il difensore possa chiedere di restare per giocarsi le sue chance in nerazzurro.