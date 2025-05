PSG-Inter anche sul mercato: i parigini gelano i nerazzurri

Le ultime di calciomercato hanno come protagoniste la squadra di Luis Enrique e quella di Simone Inzaghi, che sabato prossimo si sfideranno in finale di Champions League

Una settimana e il mondo nerazzurro rimarrà col fiato sospeso. Una serata speciale, unica, che potrebbe regalare una gioia semplicemente indescrivibile. La Champions League, un traguardo che in casa Inter manca da 15 anni.

I ragazzi di Inzaghi hanno dimostrato nel corso degli ultimi mesi di essere sul pezzo, capaci di coltivare un sogno che significherebbe molto anche dal punto di vista economico, un fattore che inevitabilmente conterà durante il calciomercato estivo. Ed in vista della riapertura ufficiale della prossima sessione, si sta già muovendo più di qualcosa negli uffici di Viale della Liberazione.

Marotta e Ausilio hanno individuato i nomi evidentemente considerati giusti per rendere la corazzata nerazzurra ancora più temibile in vista della stagione 2025/26. C’è un grosso ma e riguarda le potenziali uscite: perché una stella fondamentale per Simone Inzaghi potrebbe clamorosamente trasferirsi in Francia e lasciare l’Inter tra una manciata di settimane.

Dall’Inter al PSG: scippo clamoroso, addio al big

Il duello con il PSG sarà duro, durissimo in campo. Il 31 maggio si avvicina e nel frattempo pure la società di Al-Khelaifi pensa al mercato: nel mirino dei campioni di Francia ci sarebbe di nuovo Marcus Thuram.

Al di là del discorso con la Juventus per l’eventuale cessione di Kolo Muani, è evidente che la dirigenza transalpina sia alla ricerca di un grande bomber a cui affidare le chiavi dell’attacco nei prossimi anni. Da tempo si vocifera di come il PSG possa essere effettivamente sulle tracce di Marcus che a Milano è amato e coccolato: in nerazzurro ha raggiunto vette prestazionali che, è chiaro, non potevano lasciare indifferenti le grandi del calcio europeo.

E proprio il PSG, che vorrebbe riportare in Francia la punta classe ’97, cresciuto nelle giovanili del Souchaux e che da due anni illumina la Milano nerazzurra con gol e grandi giocate. A tal proposito sarebbe già ben chiara la strategia che la società transalpina vorrebbe adottare, non lasciando scappo all’Inter.

PSG, c’è il piano per Thuram: bye bye Inter

Thuram al PSG, in estate, è una possibilità concreta. Perché nel contratto dell’ex centravanti del Borussia Monchengladbach è presente una clausola rescissoria che, seppur generosa, potrebbe venire pagata dalla dirigenza del club di Al-Khelaifi senza troppi sforzi.

Serviranno 85 milioni di euro per non lasciare scelta all’Inter, con Thuram che non ha mai nascosto la voglia – un giorno – di tornare in Francia. A Milano sta benissimo, ha vissuto l’ennesima stagione da protagonista che potrebbe concludersi con la prima Champions League in carriera. Ai danni proprio del club che potrebbe accoglierlo il prossimo luglio, quando l’Inter farà comunque di tutto per tenerselo stretto.

Thuram a Milano guadagna 6 milioni di euro netti a stagione ed in questa che potrebbe dunque essere l’ultima annata del figlio d’arte con la maglia nerazzurra addosso.