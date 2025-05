Un difensore da record per l’Inter: si fa solo con l’addio di Bisseck

L’Inter vuole migliorare la difesa in vista della prossima stagione e potrebbe farlo con un acquisto di alto livello: occhio all’addio di Bisseck

La testa, con uno scudetto perso, è tutta sulla finale di Champions League, il sogno che l’Inter vuole realizzare nella finale di Monaco il 31 maggio e che rappresenta l’appuntamento per eccellenza nella stagione dei nerazzurri. La dirigenza avrà finalmente più budget per finanziare il prossimo calciomercato e una delle priorità è sicuramente l’acquisto di un nuovo difensore.

Già negli scorsi mesi, i nerazzurri sembravano intenzionati a inserire in rosa una figura di questo tipo, ma i nomi più appetibili – soprattutto quelli di Bremer e Buongiorno – sono svaniti di fronte alla volontà e ai soldi della concorrenza. Ora il colpo in quella zona di campo non è più rimandabile e, proprio per questo motivo, sono al vaglio tanti ragazzi molto interessanti e che hanno già fatto bene in questa stagione.

Da Beukema a De Winter, una mezza dozzina di profila è in lizza, ma alla fine uno o due di questi arriveranno ad Appiano Gentile. Molto dipende dai costi e dal futuro di Yann Bisseck. Intanto, c’è anche un grande nome che sta facendo breccia nelle idee del club.

Addio Bisseck: l’Inter pensa anche a Romero

Javier Zanetti aveva già dedicato parole al miele alle prestazioni di Cristian Romero. L’argentino è stato decisivo in nazionale e ora anche per il Tottenham con la vittoria dell’Europa League. L’ex Genoa ha anche firmato un nuovo record incredibile: fino a questo momento, non ha mai perso una finale in carriera, un pezzo di bravura e anche di fortuna.

La valutazione che ne fanno gli Spurs, però, resta piuttosto alta e ammonta ad almeno 40 milioni di euro. C’è solo un modo per far sì che l’operazione decolli e dipende dal futuro di Yann Bisseck. Il tedesco è il calciatore nella rosa dell’Inter che ha ricevuto più offerte in assoluto, per cui il suo prezzo potrebbe salire ad almeno 35 milioni.

L’ex Aarhus ha sempre diviso i pareri nell’ultimo periodo all’Inter: c’è chi pensa sia un grande prospetto, e decisivo nel gioco di Simone Inzaghi, chi invece che abbia compiuto errori pesanti e decisivi in fase difensiva, troppo grandi per perdonarli. Ora il suo futuro è al bivio, ma se dovesse arrivare un’offerta indecente per lui, la società probabilmente la accetterebbe.