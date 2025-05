Dal Barcellona l’erede di Mkhitaryan: 40 milioni o scambio con Dumfries

Oltre al centrale di difesa, al laterale e ai due attaccanti, l’Inter potrebbe puntare anche a una nuova mezzala: l’obiettivo gioca in Spagna

Mkhitaryan non ha ancora deciso cosa fare nella prossima stagione ma all’Inter già hanno messo in conto di non poterlo sfruttare come risorsa principale a centrocampo. Serve un erede. Non è un mistero che Marotta e Ausilio stiano ricercando un centrocampista di inserimento, bravo nelle coperture e nel creare gioco. Piacevamo molto Nico Paz, che ormai sembra destinato al ritorno al Real Madrid, e si ragiona anche su Morten Frendrup e Lorenzo Pellegrini.

Dalla Spagna qualcuno ha anche ipotizzato un sondaggio nerazzurro per Fermin Lopez. Il classe 2003 può occupare diverse posizioni a centrocampo, anche se non sembra troppo a suo agio sul centro-sinistra. Anche per caratteristiche tecniche, il ventiduenne sembra più vicino a Frattesi che a Mkhitaryan: agisce prevalentemente sul lato destro, eccelle con movimenti senza palla e nello sfruttare lo spazio e trovare il goal. Rispetto all’ex Sassuolo, è più preciso, elegante nel tocco e riesce anche a palleggiare con disinvoltura.

Da inizio stagione, ha messo insieme quasi 2.000 minuti di gioco, partendo quasi sempre dalla panchina. Il bottino è di 8 goal e 9 assist. Inoltre, il ragazzo è stato direttamente coinvolto in azioni da goal ogni 115′. Un centrocampista che abbina intelligenza tattica e impegno. Nel Barça di Flick si è distinto come uno dei giocatori più incisivi: quando viene chiamato in causa fa sempre bene.

Dumfries per Firmin Lopez: all’Inter non conviene

Stando a quanto raccontato da Mundo Deportivo, l’Inter potrebbe provarci. Il Barcellona valuta il centrocampista più di 50 milioni di euro. Troppi per i nerazzurri, che difficilmente potrebbero arrivare oltre i 40. E dunque? Il Barça potrebbe anche proporre uno scambio con Denzel Dumfries, un giocatore che ha colpito molto Flick nelle due semifinali di Champions…

L’olandese è una pedina troppo importante per l’Inter: è difficile che i nerazzurri possano trattarlo da pedina di scambio. Inoltre, per sostituire Mkhitaryan, dirigenza e proprietà potrebbero voler puntare su un giocatore diverso. Per esempio Angel Gomes. Il centrocampista ventiquattrenne del Lille costerebbe molto meno di Lopez e potrebbe offrire, tatticamente, soluzioni interessanti. L’inglese di origini portoghesi è abituato a giocare sulla sinistra, è forte fisicamente e bravo con i piedi. Nasce trequartista, proprio come Mkhitaryan, ma sa anche difendere e correre.

Potrebbe essere preso a meno di 20 milioni. Lo stesso prezzo potrebbe valere per il cartellino di Martin Baturina della Dinamo Zagabria. Ma qui c’è più concorrenza. Il talento dei Balcani piace anche a Napoli e Juve, all’Eintracht e a qualche ricco club di Premier.

Una pedina fondamentale

Potrebbe essere il colpo più importante e per questo più delicato: trovare un nuovo Mkhitaryan. Quindi un giocatore di grande applicazione e diligenza ma anche estroso e di qualità, da mettere come interno di centrocampo. Uno come Luis Alberto, per intenderci.

Zielinski, sulla carta, doveva essere quel tipo di giocatore, ma si è dimostrato poco utile o comunque non in grado di sostituire Mkhitaryan come titolare. E come riserva a 4,5 milioni a stagione è oggi poco sensato. Il polacco potrebbe quindi essere ceduto. Lo stesso armeno, non è sostenibile come riserva. Ecco perché lui stesso ha parlato di possibile ritiro e non ha chiuso a un addio (potrebbe finire in Arabia Saudita o negli USA).

No, non sarà facile sostituire uno come Mkhitaryan, e non solo perché in questi anni è diventato una specie di fetish per il suo allenatore. In teoria ha ancora un anno, come Acerbi e Darmian. Ma bisognerà valutare l’aspetto fisico e quello economico.