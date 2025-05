È arrivato il sì alla cessione: ora deve scegliere tra Inter e Juve

Tutto deciso, in estate sarà cessione. Inter e Juventus lo seguono da tempo e attendo ora la scelta finale. C’è anche un terzo incomodo

Arriva dall’Inghilterra l’ennesima indiscrezione di calciomercato sull’Inter che coinvolge anche la Juventus, altro club fortemente interessato al calciatore in questione.

Nonostante una seconda parte di stagione da titolare, l’Arsenal avrebbe deciso di cedere Jakub Kiwior. Il difensore polacco, arrivato ai Gunners due anni dallo Spezia per 25 milioni di euro di bonus, ha trovato finalmente spazio tra i titolari di Arteta grazie al grave infortunio del titolare Gabriel Paulista il quale ha chiuso anticipatamente la stagione a causa della lesione di un tendine del ginocchio che l’ha costretto a un intervento chirurgico.

Il rientro del difensore brasiliano, titolare inamovibile prima del ko in coppia con Saliba al centro della retroguardia, riporterà Kiwior in panchina. Difficilmente, Arteta cambierà le gerarchie del reparto arretrato nella prossima stagione. Kiwior, pertanto, è destinato a un’altra annata potenzialmente da rincalzo, prospettiva che potrebbe spingerlo a forzare la mano con il club e a chiedere la cessione all’Arsenal.

L’Arsenal pronta a cedere Kiwior. Tra Inter e Juventus spunta un’altra pretendente

Cessione cui Kiwior è già andato vicino già la scorso gennaio con l’Arsenal che si è opposta a un suo addio in prestito. Dalla Serie A, campionato che il polacco conosce benissimo dopo le due stagioni con lo Spezia, è arrivata una proposta dalla Juventus che poi ha ripiegato su Veiga e Kelly. Proprio l’addio del centrale portoghese, destinato a tornare al Chelsea a fine prestito, e la possibile cessione di Federico Gatti impongono ai bianconeri di acquistare un rinforzo per la retroguardia.

Kiwior può liberarsi dall’Arsenal a 15 milioni, un prezzo che intriga l’Inter, pronta ad accogliere un nuovo centrale anche con il rinnovo di De Vrij. Per età (25 anni), caratteristiche tecniche (può essere schierato nella difesa a tre), esperienza internazionale (ha disputato due edizioni di Champions con l’Arsenal ed è titolare in Nazionale) e conoscenza della Serie A, Kiwior ha tutto per rientrare in uno dei possibili investimenti di OakTree.

Il casting per il nuovo difensore dell’Inter è aperto da tempo e include anche Bijol (che oggi ha confermato il suo addio all’Udinese), Beukema, Gila, Solet e Hein, solo per citare i potenziali obiettivi che giocano in Serie A. Sul mercato estero, l’Inter ha seguito anche Jonathan Tah.

Il centrale tedesco ha lasciato il Bayer Leverkusen a parametro zero ed è pronto ad unirsi al Bayern Monaco che ha superato la concorrenza di Barcellona e Real Madrid. Per sostituirlo, il Bayer starebbe pensando proprio a Kiwior. Le pretendenti dunque non mancano al difensore polacco che deve solo scegliere dove proseguire la sua carriera. Inter e Juve attendono la sua decisione.