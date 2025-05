Guardiola lo manda all’Inter: si chiude per 20 milioni

L’Inter potrebbe mettere a segno un affare davvero importante con Pep Guardiola: si può chiudere per 20 milioni di euro

Manca solo un atto, quello finale, per decretare la fine della stagione dell’Inter, ma si tratta della partita più sentita, difficile e imprevedibile dell’anno, la sfida contro il Psg nella finale di Champions League. I nerazzurri voglio centrare l’appuntamento con la storia, ma c’è chi la stagione l’ha già finita e in anticipo rispetto alle attese.

Tra chi è in questa situazione c’è anche il Manchester City di Pep Guardiola, che è inciampato in un’annata parecchio al di sotto delle aspettative. L’infortunio di Rodri ha fatto perdere le misure alla squadra e i risultati non sono stati più gli stessi sia in campionato, sia in Champions League.

In pochi potevano aspettarsi che le cose sarebbero andate così male senza il Pallone d’Oro, e quindi Guardiola dovrà correre ai ripari nella prossima sessione di calciomercato, cambiando molte cose. La priorità per i Citizens – e l’ha detto senza mezzi termini – è sfoltire la rosa a disposizione ed evitare che calciatori di assoluto talento restino per troppo tempo tra panchina e tribuna senza vedere il campo. L’Inter può subito approfittarne.

Oscar Bobb cerca spazio: Guardiola lo può mandare all’Inter

I nerazzurri vanno a caccia di un fantasista che sia abile nella gestione del pallone nello stretto, saltare l’avversario e creare le condizioni per l’uno contro uno e creare la superiorità numerica. Non a caso, il nuovo obiettivo dell’Inter in quella zona di campo resta Oscar Bobb, calciatore di 21 anni del Manchester City che può giocare come ala e come trequartista.

La sua posizione di campo è la stessa di Nico Paz, da tempo la priorità della Beneamata sul calciomercato, ma un affare complicato da concludere, vista la volontà del Real Madrid di riportare a casa l’argentino. Bobb potrebbe essere una buona alternativa, anche perché ha trovato pochissimo spazio in Premier League, diventando solo un’alternativa di secondo piano – ha giocato solo tre spezzoni nell’ultimo campionato.

Il norvegese, però, potrebbe portare caratteristiche nuove nell’Inter ed essere particolarmente prezioso nello scacchiere tattico di Inzaghi. Per chiudere l’affare con il Manchester City servono almeno 20 milioni di euro, ma attenzione alla possibilità che possa partire in prestito con diritto di riscatto, ma con Guardiola che manterrebbe una clausola di riacquisto. Ancora, però, si tratta solo di un’idea: la trattativa non è ancora partita.