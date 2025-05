Incredibile dall’Inter al Milan: 60 milioni, affare quasi chiuso

Il rossoneri potrebbero presto incassare l’utile da destinare al calciomercato. Anche senza coppe, i cugini puntano a nomi importanti

Dopo una lunghissima trattativa, Igli Tare ha firmato con il Milan come nuovo direttore sportivo del club. L’ex Lazio, in accordo con Furlani e Moncada, è già al lavoro per rinforzare la squadra. Serve un allenatore di spessore. Servono poi due nuovi laterali, un regista e una mezzala, e non sono esclusi due colpi in attacco.

Potrebbe anche essere rivoluzione, con l’uscita di tutti i nomi più grossi in rosa. Tare, insomma, potrebbe ricostruire il Milan senza Maignan, Theo Hernandez, Leao e Reijnders. Quest’ultimo è il nome di cui più si sta parlando nelle ultime ore.

Pare infatti che Tijjani Reijnders sia molto vicino al Manchester City. La stampa inglese spiega che Pep Guardiola lo avrebbe indicato come rinforzo preferito per poter ricostruire il centrocampo dei Citizen. Si parla già di una promessa di ingaggio con stipendio vicino ai 9 milioni annui. Il Milan non dovrebbe chiudere alla cessione, anche se per ora chiede un sacco di soldi: almeno 70 milioni di euro.

Si potrebbe chiudere già a 60? Se Reijnders dovesse uscire, Moncada potrebbe chiudere subito un colpo a lungo accarezzato. Con parte dei soldi derivanti dalla cessione dell’ex AZ, il Milan avrebbe la forza di anticipare l’Inter per prendere dal Toro Samuele Ricci.

Reijnders al City e Ricci al Milan: l’Inter si arrende

Ricci è stato seguito dai nerazzurri come possibile rinforzo a centrocampo. In teoria, sarebbe dovuto essere l’elemento da aggiungere in rosa al posto del mai convincente Asllani. Ricci può giocare sia come mezzala che come regista. E a Inzaghi avrebbe potuto far comodo come gestore di palla (anche sotto pressione), elemento dinamico, forte nei duelli, abile negli inserimenti e bravo con entrambi i piedi. Un jolly da schierare come mediano, come mezzala destra o mezzala sinistra.

Non è un colosso e non è velocissimo. Ma ha intelligenza tattica e buona capacità di posizionamento. E così riesce quasi sempre a ricevere e restituire la palla con precisione e con pochi tocchi. Si rivela come un buon portatore di palla e sa anche proteggerla.

Ecco perché la società nerazzurra ha continuato a muoversi sottotraccia per mesi. Il classe 2001, che a gennaio ha rinnovato con il Toro fino al 2028, è però anche un obiettivo dichiarato del Milan. Cairo vorrebbe vederlo a 35 milioni di euro. E i rossoneri ora potrebbero incassare i soldi necessari per accontentarlo subito. Il City, infatti, potrebbe voler acquistare Reijnders subito, per usarlo nel Mondiale per Club (dato che non ci sarà De Bruyne). Entro il dieci giugno, quindi, potrebbe esserci una sorpresa.

Leao verso il Barcellona?

Intanto a Milano si discute anche del futuro del fuoriclasse del club: Rafael Leao. Il portoghese ha deluso le aspettative anche quest’anno e ora il Milan sembra disposto a valutare la sua cessione. Si attende però un’offerta importante da parte del Barcellona.

Il Milan sarebbe poi pronto a cedere pure Theo Hernandez. Anche per lui la stagione è stata sotto le aspettative a fronte di un contratto ormai troppo gravoso (chiede 8 milioni a stagione per rinnovare, i rossoneri gliene vogliono dare 4,5). Il laterale potrebbe uscire anche sui 35 milioni di euro. Piace alla Juventus, al Real Madrid, al PSG e al City. E mica è finita qui…

Anche Maignan potrebbe uscire. Anche se a malincuore il Milan ragiona su un divorzio, dato che il rinnovo con il portiere francese è in stand-by da ormai troppo tempo. I dirigenti rossoneri sembrano aver capito che per rifondare il Milan devono partire dalla cessione di chi ha mercato. E gli unici cedibili sono appunto i giocatori più forti, quelli che possono avere estimatori nonostante le prestazioni non sempre convincenti di questa stagione. Senza la qualificazione in Europa sul campo, i sacrifici necessari. Piaccia o meno.