Infortunio Bisseck e allarme Psg-Inter: come stanno le cose

Nuove valutazioni delle condizioni del centrale tedesco in vista della finale di Champions, domani il gruppo torna ad allenarsi

Aver trovato la vittoria sull’ostico campo del Como non è bastato a regalare all’Inter la gioia dello Scudetto, per meriti del Napoli.

Così, a distanza di due giorni dalla chiusura dell’ultima giornata del campionato di Serie A, il gruppo di Simone Inzaghi è pronto ad indossare nuovamente gli abiti d’allenamento per la preparazione alla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

La prima sessione avrà inizio domani, a margine del consueto appuntamento coi media previsto dall’UEFA. I calciatori a disposizione del tecnico piacentino dovrebbero esser tutti, inclusi Benjamin Pavard e Piotr Zielinski.

Le condizioni di questi ultimi, come rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’ a conferma delle sensazioni iniziali, sono state ritenute congrue per il rientro in gruppo, dopo aver smaltito rispettivamente un problema alla caviglia sinistra e l’affaticamento muscolare.

Verrà invece mostrata un pizzico cautela nei confronti di Yann Bisseck, il quale aveva subito una torsione innaturale del ginocchio nel corso dell’ultimo impegno giocato contro il Como.

Solo spavento per Bisseck, Inter al completo contro il PSG

Le condizioni del roccioso centrale tedesco verranno rivalutate per escludere qualsiasi tipo di problematica, ma già dal rientro negli spogliatoi il suo umore era apparso molto più disteso, dopo lo spavento iniziale. Ad oggi, in ogni caso, non filtra preoccupazione in merito alla sua presenza a Monaco.

Fronte PSG, invece, il tecnico Luis Henrique deve fare i conti con fastidio improvviso accusato dall’ex esterno offensivo del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia.

Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il prezioso calciatore non avrebbe figurato fra i titolari nella finale di Coppa di Francia vinta dai parigini ai danni del Reims (3-0) per una presunta emicrania, che lo ha poi costretto a lasciare persino la panchina.

Per tale ragione, anche le sue condizioni verranno monitorate per far sì che possa recuperare a pieno in vista della finalissima di Champions, nel corso della quale lo spagnolo potrà contare su una batteria offensiva invidiabile. All’appello, infatti, non mancheranno i solidi Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Désiré Doué.