Inzaghi è pronto a dare l’ok: saluta di nuovo l’Inter, se ne va in Serie B

Dopo anni a girovagare in prestito, il calciatore di proprietà Inter potrebbe tornare in Italia: lo vogliono in Serie B

Negli ultimi anni la dirigenza dell’Inter, da sempre molto attenta alla valorizzazione dei vivai, ha messo a frutto il grande lavoro fatto ad Appiano Gentile a partire dalle categorie dei più giovani fino ad arrivare alla Primavera, quasi sempre competitiva per i massimi traguardi.

Sebbene il club non abbia (ancora) deciso di creare una vera e propria squadra B – sulla scia di quanto fatto positivamente dalla Juventus Under 23 e con molto meno successo dal Milan Futuro – i giovani cresciuti nella Cantera nerazzurra si sono rivelati spesso degli ottimi investimenti. Da utilizzare come pedina di scambio per affari più grandi o, come nel caso di Francesco Pio Esposito, come papabili risorse da inserire nella rosa della prima squadra in un futuro nemmeno troppo lontano.

Arrivato all’Inter nel 2015, quando aveva appena 16 anni, il difensore belga Zinho Vanheusden non è stato particolarmente fortunato dal punto di vista degli infortuni. La rottura del legamento crociato anteriore, subita durante un incontro di Youth League con la maglia nerazzurra, ne ha rallentato non poco la crescita proprio quando si respirava odore di convocazione in prima squadra.

Dopo aver esordito in Serie A con la maglia del Genoa – proprio contro la Beneamata – nell’agosto del 2021 (il giocatore veniva da un prestito di tre anni e mezzo nello Standard Liegi), Vanheusden ha fatto anche un’esperienza in Olanda, nelle fila dell’Az Alkmaar, prima di tornare al club di Liegi e poi approdare, la scorsa estate, al Malines. Una stagione da incubo, quella ormai agli sgoccioli, per lo sfortunato giocatore.

Vanheusden, futuro in Italia: ecco i club interessati

Fermo praticamente tutto l’anno per un”ernia inguinale che gli ha dato enormi problemi, sceso in campo solamente in 3 occasioni in tutte le competizioni, il classe ’99 è ancora sotto contratto con l’Inter fino al 30 giugno del 2026.

Il club belga vanterebbe un diritto di riscatto sul suo cartellino: un’opzione che però, considerando l’invisibilità forzata sul terreno di gioco, probabilmente non verrà esercitata.

Se, come sembra, la società delle Fiandre lascerà tornare alla base il difensore, alcuni club della nostra Serie B sono già pronti a farsi sotto per un prestito che però potrebbe essere formalizzato solo con un ulteriore allungamento dell’accordo tra gli agenti del calciatore e il club meneghino.

Secondo ‘seriebnews.com’ Cremonese (ancora in corsa per la promozione nella massima serie), Bari e Palermo sono pronti a trattare con l’Inter una volta accertatisi della ritrovata condizione fisica di un difensore che, da giovanissimo, sembrava destinato ad una carriera ad altissimi livelli.