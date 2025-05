Inzaghi, il lavoro del figlio Tommaso e l’Al-Hilal anche come sponda per il rinnovo. Marotta e Ausilio divisi sul sostituto | INTERLIVE

Le riflessioni del tecnico dell’Inter sulla maxi proposta dei sauditi, utile pure per la trattativa coi dirigenti nerazzurri. Due nomi per l’eventuale eredità

Come raccolto da Interlive.it, c’è anche se non soprattutto Tommaso Inzaghi dietro l’operazione Al-Hilal che coinvolge direttamente papà Simone.

Inzaghi jr riveste una figura importante tra gli intermediari del team coordinato da Federico Pastorello, al lavoro per un eventuale approdo in Arabia del tecnico dell’Inter. Dietro, anzi sopra tutto l’ex dirigente del Chelsea Michael Emenalo, il deus ex machina della Saudi Pro-League.

In Arabia danno per certo l’arrivo di Inzaghi a Riyadh, ma è giusto andarci con i piedi di piombo. L’allenatore piacentino ci starebbe riflettendo, ma la proposta saudita – circa 50 milioni per due anni – può rappresentare in prima battuta una perfetta sponda per il rinnovo contrattuale con l’Inter. Nel senso che potrebbe essere usata per strappare condizioni economiche decisamente migliori rispetto a quelle dell’anno passato.

Inzaghi punta ad ottenere un sostanzioso aumento di stipendio, fino a 9/10 milioni di euro a stagione, con un prolungamento di almeno due anni: giugno 2028. E, cosa non meno importante, garanzie su una campagna di rafforzamento non del tutto incentrata su profili giovani. Ma sappiamo bene che è difficile se non impossibile modificare quella che è la linea impostata da Oaktree.

Inzaghi non ha comunque tante scelte: l’alternativa all’Inter è solamente l’Arabia, quell’Al-Hilal respinto un anno a questa parte. È un tecnico giovane e in grande escalation, ci stupirebbe – e per noi sbaglierebbe di grosso – se accettasse di andare già a svernare in un campionato di plastica come quello saudita.

L’Inter è convinta che Inzaghi resterà: Allegri e Fabregas per l’eventuale successione

L’Inter appare convinta del fatto che alla fine resterà e che si giungerà a un accordo per il prolungamento. In caso contrario i tempi per il sostituto, visto l’imminente Mondiale per Club, sarebbero ristrettissimi. Sappiamo che Marotta sarebbe più propenso ad andare sull’usato sicuro, cioè su Allegri che per l’Inter manderebbe pure a monte il quasi accordo col Napoli.

Ausilio, invece, su un tecnico giovane e non lontano, tutto’altro, dalle idee di Inzaghi. Il preferito del Ds è Fabregas, nel mirino già della Roma. Tutto comunque resterà in stand-by fino all’appuntamento più importante della stagione e della storia dell’Inter degli ultimi quindici anni, la finale di Champions col PSG.