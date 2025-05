L’Inter punta il nuovo Gabriel Jesus: ha un record in comune con Yamal

L’Inter ha intenzione di fare la voce grossa sul calciomercato la prossima estate: spunta il nuovo Gabriel Jesus per i nerazzurri

Tutte le forze mentali e fisiche dell’Inter si stanno concentrando sulla finale di Champions League contro il Psg che andrà in scena a Monaco il prossimo 31 maggio. Allo stesso tempo, la dirigenza non può esimersi dal programmare il futuro e molto passerà dai piani per l’attacco.

È chiaro che dopo l’epilogo di questa stagione, e già prima del Mondiale per club, ci saranno diversi cambiamenti significativi nel reparto offensivo. Correa e Arnautovic andranno via il 30 giugno in scadenza di contratto, ma anche Mehdi Taremi è a forte rischio dopo un’annata molto deludente e in cui ha segnato solo tre gol, di cui due su rigore.

Con tre partenze di questo tipo, e che permetteranno all’Inter di conseguire un lauto risparmio sotto il profilo degli ingaggi, cambia anche la percezione per quanto riguarda i colpi che dovranno arrivare ad Appiano Gentile. Oaktree ha stabilito che dovrà trattarsi di giovani capaci di aumentare la loro valutazione in futuro e portare anche grandi benefici sul campo alle spalle dei due titolari, che resteranno Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Eli Junior Kroupi come Gabriel Jesus: record in comune con Yamal

Tra le note più liete di questa stagione, a livello internazionale, c’è sicuramente Eli Junior Kroupi. Il 18enne francese è passato in prestito dal Bournemouth al Lorient ed è stato un fattore decisivo per l’ottima stagione del suo club in Ligue 2. Ha segnato addirittura 22 gol in tre partite, mostrando tutte le sue qualità.

Anche grazie ai tre assist realizzati, è entrato nel piccolo gruppo di giovani che sono riusciti a mettere a segno almeno 20 tra reti e assist in campionato – come lui solo Lamine Yamal e Francesco Pio Esposito. Le sue caratteristiche tecniche, invece, ricordano quelle di Gabriel Jesus ai tempi del Palmeiras, quando l’Inter impazziva per lui ed era pronto a fare di tutto per portarlo ad Appiano Gentile.

Per questi motivi, si tratterebbe di un grande colpo per l’attacco nerazzurro, anche per le sua qualità in dribbling e nel liberarsi per il tiro in porta. La sua valutazione è aumentata arrivando a oltre 20 milioni di euro. Il 30 giugno farà ritorno al Bournemouth e a quel punto Marotta e Ausilio potrebbero fare un’offerta per lui. Per il momento, resta solo un’idea molto interessante.