Mourinho e il clamoroso ritorno all’Inter: “C’è stato un tentativo”

Il futuro di Simone Inzaghi in panchina potrebbe dipendere dalla finale di Champions League contro il Psg. I tifosi sognano il ritorno dello Special One

Tutta una stagione in una partita. O forse, addirittura un quadriennio intero in una sola gara. La più importante di tutte, quella che assegna la Champions League. L’Inter si gioca il titolo di campione d’Europa con il Paris Saint-Germain sabato prossimo. E poi sarà tempo di fare delle scelte, a cominciare da quelle che riguardano Simone Inzaghi. Sarà ancora lui il tecnico dei nerazzurri? La domanda è più che lecita.

Ci sono diversi scenari possibili, a seconda di quale punto di vista si voglia assumere. Da un lato Inzaghi, qualora dovesse alzare al cielo di Monaco di Baviera la Coppa dalle Grandi Orecchie, potrebbe considerare concluso il suo ciclo all’Inter. E accettare le ricchissime offerte dall’Arabia Saudita, oppure mettersi in gioco nella Premier League inglese, il campionato più competitivo al mondo.

Dall’altro lato Beppe Marotta e i dirigenti nerazzurri, potrebbero invece dargli il benservito in caso di secondo insuccesso dopo quello contro il Manchester City. Anche se ora come ora una separazione sembra difficile anche se la stagione finisse con zero titoli. Resta infatti il grande lavoro svolto dall’ex allenatore della Lazio, che ha portato tanti soldi nelle casse di Viale della Liberazione. Ecco perché si punta al rinnovo.

Panchina Inter, Biasin tra Mourinho e Inzaghi: “Ecco come stanno le cose”

Sulla questione panchina, è intervenuto anche il noto giornalista sportivo e tifoso interista Fabrizio Biasin, che ha risposto così a chi gli chiedeva del ritorno in nerazzurro di José Mourinho, attualmente al Fenerbahce: “Non ci sono possibilità di rivedere Mourinho sulla panchina dell’Inter – le sue parole a ‘Radio Sportiva’ – C’è stato un tentativo dello stesso Mou di tornare proprio nell’anno in cui invece venne preso Inzaghi. Ma ora è da escludere questa possibilità”.

“Dal primo giugno, tecnico e proprietà e dirigenza si vedranno per fare il punto della situazione – prosegue Biasin – Nel momento in cui hai raggiunto due volte la finale di Champions League in tre anni, bisogna capire qual è l’ambizione della società anche in tema di calciomercato. Non credo che sia un destino già scritto, penso che ci sia la possibilità di andare avanti insieme ancora, ma che non sia una certezza”.

“A fine stagione è normale che in un club ben strutturato si fa il punto per vedere se ci sono i presupposti per proseguire. Sappiamo che Inzaghi è corteggiato, ha ricevuto offerte stratosferiche dall’Arabia e piace all’estero, specialmente in Premier. Lo scorso autunno ha detto no al Manchester United. Penso che darà priorità all’Inter, a patto che si possa andare avanti con un certo tipo di prospettive” conclude il giornalista.