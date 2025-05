Ex Inter, ancora Nainggolan: ha trovato squadra per la prossima stagione

Radja Nainggolan ha trovato squadra anche per la prossima stagione. E’ stato lui stesso a confermare dove giocherà

Lo abbiamo rivisto recentemente in campo in Italia a due anni dall’ultima partita disputata in Serie B con la maglia della Spal, all’epoca allenata da Daniele De Rossi, suo compagno di squadra alla Roma. E’ stato una delle wild card dei Caesar nella prima edizione italiana Kings League, Radja Nainggolan, tornato a giocare su buoni livelli quando sembrava che la sua carriera fosse destinata all’inevitabile conclusione.

L’ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter ha disputato la Challenger Pro League in Belgio (l’equivalente della nostra Serie B) con la maglia del Lokeren-Temse. Ingaggiato da svincolato lo scorso gennaio, Nainggolan ha totalizzato 15 presenze tra regular season e playoff con la compagine belga, eliminata nel doppio confronto di semifinale per la promozione nella Jupiler League dal Patro Eisden, a sua volta poi sconfitto in finale dal Cercle Brugge.

Tre gol (di cui uno direttamente da calcio d’angolo) e altrettanti assist hanno arricchito lo score stagionale di Nainggolan che, a 37 anni appena compiuti, non ha ancora intenzione di smettere. Anzi, è stato proprio lui a rivelare in quale squadra giocherà l’anno prossimo.

Nainggolan, ecco la prossima squadra: ha confermato tutto

In una dichiarazione rilasciata al quotidiano belga HLN, Nainggolan ha annunciato di aver raggiunto un nuovo accordo con il Lokeren-Temse per un prolungamento di un ulteriore anno. Ora non resta che attendere l’ufficialità con le firme che – ha aggiunto lo stesso centrocampista – arriveranno questa settimana. Dunque, si prospetta per Radja un’altra stagione nel campionato di seconda divisione belga con l’obiettivo di portare il Lokeren-Temse per la prima volta nella massima serie dopo la promozione sfiorata quest’anno.

Il Lokeren è la terza squadra squadra in cui milita Nainggolan dopo l’Anversa e il Germinal Beerschot. Proprio dal settore giovanile di quest’ultimo, il centrocampista è stato acquistato nel 2005 dal Piacenza e da lì iniziato la sua esperienza in Italia che l’ha portato a indossare le maglie di Cagliari, Roma e Inter. Nainggolan è arrivato in nerazzurro nel 2018 per 38 milioni di euro con Santon e Zaniolo girati alla Roma.

All’Inter ha ritrovato Luciano Spalletti, già suo allenatore ai tempi della Roma. Una prima stagione interlocutoria per il belga in nerazzurro con l’unico guizzo che arriva proprio all’ultima giornata con il gol segnato all’Empoli che consente all’Inter di tornare in Champions League per il secondo anno consecutivo. Con l’arrivo di Conte, Nainggolan viene ceduto in prestito al Cagliari nell’agosto 2019. Rientrato all’Inter alla conclusione del campionato post lockdown, viene di nuovo girato a titolo temporaneo al Cagliari poi risolve il proprio contratto con i nerazzurri nell’agosto 2021.

Una settimana dopo la rescissione passa all’Anversa. Dopo una prima stagione da 37 presenze e 3 gol, nel novembre 2022 viene escluso dal club per motivi disciplinari. Il 30 gennaio 2023, la Spal annuncia il suo ingaggio. In Serie B disputa 10 partite prima della retrocessione del club ferrarese in C. Successivamente, Nainggolan si trasferisce in Indonesia (al Bhayangkara) e al Lokeren-Temse dove giocherà anche il prossimo anno.