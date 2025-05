Lascia il Milan e passa in prestito all’Inter, colpo a sorpresa

Archiviato con tanta amarezza il campionato, il club nerazzurro guarda avanti verso il prossimo anno: il nuovo acquisto arriva dai cugini

È finita. Si è conclusa come ormai tutti si sarebbero aspettati dopo l’incredibile girandola di emozioni della scorsa domenica: il Napoli ha fatto un solo boccone del Cagliari – che ha resistito per i primi 41 minuti solo grazie all’imprecisione in zona gol degli avanti azzurri – conquistando meritatamente il quarto Scudetto della sua storia. Il secondo negli ultimi tre anni.

È finita con una quantità di rimpianti per l’Inter che, se non ci fosse l’importantissimo appuntamento della finale di Champions sabato prossimo, sarebbe da non dormirci la notte. Il destino dirà se dopo la grande amarezza provata in campionato, arriverà la gioia irrefrenabile per un traguardo che, per quanto non incompatibile con la stessa vittoria dello Scudetto, darebbe tutt’altro sapore ad una stagione che rischia di essere archiviata con ‘zeru tituli’. Tanto per citare l’ultimo allenatore dell’Inter che quella coppa l’ha già alzata al cielo nel 2010.

In attesa della ‘partita delle partite’, la dirigenza nerazzurra si sta già muovendo sul mercato non solo in vista del prossimo Mondiale per Club, altro straordinario appuntamento che attende il club tra una ventina di giorni abbondanti, ma anche per la prossima stagione. Quando, se si vuole davvero competere su tre fronti, la rosa dovrà essere di tutt’altro spessore.

Dal Milan all’Inter via Roma: arriva il ‘giustiziere’

Protagonista di una stagione altalenante, condita da gol importanti e decisivi ma anche da prestazioni deludenti, Tammy Abraham è ad un passo dall’addio al Milan. Arrivato a Milanello con la formula del prestito nell’affare che i rossoneri hanno concordato con la Roma e che coinvolgeva Alexis Saelemaekers – approdato a sua volta nella Capitale – il centravanti inglese non verrà riscattato.

La rivoluzione che il nuovo Ds Igli Tare avvierà non appena si insedierà negli uffici di Via Aldo Rossi, non prevede un coinvolgimento dell’ex Chelsea nel progetto tecnico. Abraham tornerà alla Roma, dove però non farà in tempo nemmeno a disfare le valigie, visto che nemmeno il club giallorosso intende puntare su di lui per il futuro.

Coi vari Correa, Arnautovic e Taremi in uscita (i primi due hanno il contratto in scadenza tra meno di 40 giorni), Marotta è chiamato a rimpolpare il reparto offensivo con almeno due arrivi. Il primo potrebbe essere Francesco Pio Esposito, il giovane bomber che sta trascinando lo Spezia in A con i suoi gol, e che a fine stagione tornerà alla Pinetina per essere aggregato in prima squadra.

Il secondo potrebbe essere proprio l’attaccante britannico che, sempre con la formula del prestito, potrebbe restare a Milano ma cambiando sponda. Una nuova risorsa di livello per Simone Inzaghi, conscio del valore di un giocatore che quest’anno, per ben due volte, ha già fatto male all’Inter con i suoi gol.