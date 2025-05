Roba da matti, Mancini al posto di Inzaghi: annuncio social

Tifosi scossi dal provocante accostamento dell’ex allenatore della Nazionale al progetto nerazzurro, qualora Inzaghi partisse

Permanenza oppure addio? Un interrogativo che da un paio di giorni continua a frullare nelle menti dei tanti tifosi dell’Inter, preoccupati dello status del tecnico Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter.

L’offerta da 48 milioni in due anni giunta dall’Al-Hilal spezzerebbe un ciclo vincente, ma la dirigenza si è detta fiduciosa di poter convolare nuovamente a notte con il piacentino ex Lazio per portare quel ciclo avanti per altro tempo ancora.

Buona parte delle sensazioni filtrate finora pendono verso questa ultima direzione, rinforzate oltretutto dalle recenti dichiarazioni in conferenza stampa non soltanto del presidente Giuseppe Marotta ma dello stesso Inzaghi.

Qualora le parti non dovessero raggiungere un accordo, per il quale siederanno soltanto a seguito della disputa della finale di Champions League, l’Inter prenderà in esame tutte le papabili alternative al ruolo.

Fra i principali nomi in ballo ci sono sia Cesc Fabregas che Massimiliano Allegri, ma sui social – terreno fertile di commenti, indiscrezioni e piccanti provocazioni – è spuntato anche un altro profilo di vecchia data. Quello di Roberto Mancini.

Mancini di nuovo all’Inter? Tifosi contrari: “Si licenzia al secondo mese”

L’accostamento di Mancini alla panchina dell’Inter, dunque, resta soltanto un pour parler fra appassionati, privo di ogni fondamento. Inevitabilmente questo ha scatenato reazioni a catena, soltanto alcune delle quali positive.

Vogliono svecchiare la rosa, lanciare giovani e nello stesso tempo avere un allenatore che dia garanzie…

Voi non siete pronti al MancioTer!!! 😃 — pap1pap (@pap1pap) May 26, 2025

Io ci ho pensato a lui. Lui sa scovare ottimi giocatori, è un grande intenditore. Non mi dispiacerebbe un Mancini 3.0 con una squadra forte a differenza del 2014 in una situazione disastrosa — Marco (@MarcoRestivo7) May 26, 2025

Inzaghi via sarebbe la più grande follia di questa dirigenza — LorenzoTRC (@LorenzoTrc) May 26, 2025

Per me sarebbe un’ottima scelta. Così al secondo mese di mercato si licenzia — ÜBER-INTER (@p_in_algeri) May 26, 2025

Ma spero per loro che abbiano osservato i cugini e preso spunto su cosa non bisogna fare per gestire una squadra di calcio — SC 🌟🌟 (@SC_inter_1992) May 26, 2025

Mancini non lo voglio! — Roberto Targa (@targa_rtarga53) May 26, 2025

Non potrei farcela ancora Mancini in panchina — Lorenzo Pratesi ⭐️⭐️ (@LorenzoPratesi1) May 26, 2025

Una larga fetta di sostenitori nerazzurri, però, non prenderebbe a genio l’insediamento di Mancini sulla panchina dell’Inter per il terzo mandato della sua carriera. Complice l’ultima esperienza conclusa nel 2016 con qualche attrito di troppo, per via di risultati piuttosto deludenti maturati nelle due stagioni precedenti.

Mancini ha poi ingolosito Paolo Di Canio, il quale ha recentemente ammesso di vederlo di buon grado sulla panchina della Roma, in sostituzione dell’uscente Claudio Ranieri, da molti considerato uomo dell’anno per i grandi meriti sportivi conseguiti nel corso della stagione.