AIA, le dieci partite con errori arbitrali: cambia la classifica dell’Inter

Si è concluso uno dei campionati di Serie A con più polemiche e casi da moviola. La squadra di Inzaghi tra quelle penalizzate dalle sviste

Quello della stagione 2024-25 è stato un campionato italiano molto avvincente, deciso all’ultima giornata. Con tanti tifosi che avrebbero gradito un’appendice, con lo spareggio per lo scudetto tra Napoli e Inter. Uno spareggio che, senza gli errori arbitrali che hanno caratterizzato un campionato insufficiente per i fischietti italiani, si sarebbe anche potuto verificare.

Come riportato da ‘calciomercato.it’, infatti, ci sono dieci partite della Serie A che si è appena conclusa il cui risultato sarebbe potuto essere diverso se non ci fossero stati errori da parte degli arbitri in campo e di quelli al Var. Ad ammetterlo è stato, nel corso della stagione, lo stesso designatore arbitrale Gianluca Rocchi con i suoi assistenti presenti ad Open Var in onda su Dazn.

Di queste dieci gare, una riguarda proprio l’Inter ed è quella persa in casa contro la Roma. Nei minuti finali, c’è stato un netto fallo di Ndicka a trattenere Bisseck che avrebbe dovuto portare al calcio di rigore. Ma né l’arbitro Fabbri in campo né il collega Di Bello al monitor sono intervenuti, falsando il risultato finale. I tifosi nerazzurri sanno bene che la squadra di Inzaghi ha subito altri danni: dalla rimessa laterale di Bologna al mancato penalty nel derby col Milan del girone di ritorno.

Serie A, le partite con errori arbitrali e la nuova classifica: Inter prima col Napoli

Le altre partite viziate da sviste arbitrali ammessi dall’AIA sono: Genoa-Roma (errore pro rossoblu), Monza-Roma (errore pro biancorossi), Verona-Roma (errore pro gialloblu), Monza-Milan (errore pro rossoneri), Cagliari-Atalanta (errore pro nerazzurri), Milan-Roma (errore pro giallorossi), Torino-Genoa (errore pro rossoblu) e Lecce-Udinese (errore pro bianconeri).

C’è poi il caso di Inter-Fiorentina, con due errori che si sono compensati: prima il corner per i nerazzurri da cui è nato l’autogol di Pongracic che non andava battuto e poi il rigore concesso con il Var per il tocco di mano di Darmian che in realtà non era punibile. Nella classifica senza errori arbitrali, Roma e Torino avrebbero due punti in più; Inter, Lecce e Cagliari uno in più; mentre Genoa, Verona, Atalanta e Udinese ne avrebbero due in meno. Ecco come sarebbe stata la graduatoria finale:

Inter e Napoli punti 82, Atalanta 72, Roma 71, Juventus 70, Fiorentina e Lazio 65, Milan 63, Bologna 62, Como 49, Torino 46, Udinese 42, Genoa 41, Cagliari 37, Parma 36, Lecce e Verona 35, Empoli 31, Venezia 29, Monza 18.