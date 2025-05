Allegri al posto di Inzaghi, scoppia la bufera: “Smetto di vedere l’Inter”

Il futuro del tecnico del piacentino continua ad essere in forte bilico. E il nome del livornese non sembra convincere molto i tifosi

Simone Inzaghi non ha smentito l’ipotesi di un suo addio. Nella prima conferenza stampa della settimana che porta alla finale di Champions League il tecnico piacentino ha confermato l’interesse di altri club nei suoi confronti. L‘Al-Hilal è sicuramente la squadra che concretamente ha mosso i passi, ma per il momento si vive una situazione di stand-by. L’appuntamento con Marotta è in agenda subito dopo la sfida di sabato.

In caso di rottura, uno dei nomi valutati dall’Inter è quello di Allegri. Il tecnico livornese piace davvero tanto a Marotta – che lo scelse già alla Juventus per il dopo Conte e provò a portarlo all’Inter dopo la separazione con lo stesso Conte nel 2021 – anche se non è affatto una operazione semplice visto che il Napoli ora è in pole position. In più l’ex allenatore della Juventus non sembra convincere pienamente i tifosi.

La priorità dell’Inter è quella di proseguire con Inzaghi. Marotta è pronto a fare di tutto pur di convincere il piacentino a proseguire questa avventura. Naturalmente in viale della Liberazione si stanno guardando anche le alternative e un nome è sicuramente quello di Allegri.

Se per Marotta Allegri rappresenta la soluzione migliore per la panchina dell’Inter in caso di rottura con Inzaghi, tanti tifosi non sono pienamente convinti da questa ipotesi. Sui social in molti hanno espresso i dubbi. Anzi c’è chi come Matrix91FCIM ha espresso un pensiero molto duro: “Se arriva Allegri smetto di guardare l’Inter. Passare dal gioco di Inzaghi al suo sarebbe un passo indietro clamoroso“.

C’è anche chi, come onebitcoin69, chiede di puntare su un nome diverso da quello del toscano: “Nella speranza che Inzaghi venga confermato l’alternativa spero non sia Allegri mille volte meglio Fabregas!“.

Di certo la speranza di tutti è che si possa continuare con Inzaghi. Nonostante il rischio di chiudere la stagione senza titolo, il tecnico piacentino continua ad essere molto apprezzato dai tifosi.

Panchina Inter: priorità ad Inzaghi. Poi Allegri o Fabregas se non firmano con altri club

In viale della Liberazione si hanno idee molto chiare sul futuro della panchina. La priorità è rappresentata da Inzaghi. Se ci dovesse essere la rottura, si andrebbe su uno tra Allegri o Fabregas. Anche se non sono da escludere sorprese visto che parliamo di due nomi importanti e non semplici da raggiungere.