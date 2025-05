Colpo Inter, battuta la Juve: “Accordo imminente”

Vano il beffardo tentativo di anticipo dei bianconeri sui rivali nerazzurri, l’operazione è prossima alla chiusura. C’è l’ok del club

L’Inter guarda alla finale di Champions League con entusiasmo e concentrazione, perché la posta in gioco è troppo alta per concedersi distrazioni. Specie quelle più destabilizzanti per un ambiente in piena tranche agonistica, afferenti alle voci di mercato.

Eppure, silenziosamente, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare anche su quel versante in vista della nuova stagione, con l’obiettivo di regalare al proprio tecnico Simone Inzaghi i giusti rinforzi nei reparti selezionati.

Il primo colpo rappresentato da Petar Sucic verrà formalizzato all’apertura dei battenti della sessione straordinaria di giugno, verosimilmente prima della partenza della squadra negli USA per la disputa del Mondiale per Club.

In concomitanza dovrebbe sopraggiungere l’ufficialità della chiusura di un’altra operazione parecchio discussa nelle scorse settimane e che ha maturato nuovi risvolti nelle ultime ore, nonostante il brusco inserimento della Juventus nella trattativa con l’Olympique Marsiglia.

Juventus e Nottingham tentano l’OM, ma Luis Henrique è promesso all’Inter

L’Inter ha raggiunto da tempo l’accordo con l’entourage di Luis Henrique in relazione alle cifre per l’annessione al progetto nerazzurro e l’esterno brasiliano oggi freme per il passaggio in Serie A.

All’appello mancava soltanto l’intesa con il club cedente francese. La controparte dirigenziale dell’OM chiedeva inizialmente almeno 25 milioni di euro, mentre il duo Marotta-Ausilio sperava di chiudere intorno ai 20 milioni.

Il gap di 5 milioni si è via via assottigliato grazie all’impiego di qualche compromesso strategico. L’offerta intermedia dell’Inter si era attestata intorno ai 22 milioni più 4 milioni di bonus ed è poi stata messa in stand-by per ulteriori valutazioni interne, prima che giungesse l’inaspettato.

Secondo le informazioni riportate dal portale francese ‘Sport.fr’, Juventus e Nottingham Forest hanno tentato di anticipare e beffare l’Inter presentando le rispettive offerte per Luis Henrique al cospetto dell’Olympique Marsiglia, ma senza incontrare il successo sperato.

L’OM avrebbe rigettato tali proposte e non sarebbe intenzionata a venir meno alle proprie promesse fatte al cospetto della dirigenza nerazzurra. Soprattutto adesso che la stessa Inter, minacciata dalle pressioni delle altre due contendenti sul mercato, dovrebbe avvicinarsi ulteriormente alle richieste economiche iniziali del club francese.

L’accordo appare dunque imminente e potrebbe concludersi a margine della finale di Champions League, proprio intorno ai 25 milioni con bonus.