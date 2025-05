Inter, è finita: “Vuole andare alla Juventus, pronti ad accettare l’offerta”

Svolta in ottica calciomercato in favore dei bianconeri di Giuntoli. L’annuncio che spiazza anche Marotta: l’ultima parola spetterà all’allenatore

Smaltita la delusione per aver visto sfumare lo scudetto all’ultima giornata, in casa Inter si è voltato subito pagina. Perché sabato a Monaco di Baviera c’è la partita delle partite: la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Ma la dirigenza nerazzurra deve guardare anche al futuro: vanno stabilite le strategie per il mercato estivo e in tale ottica si prospetta l’ennesimo derby d’Italia con la Juve: sarà acnora Marotta contro Giuntoli.

Nelle ultime stagioni, Inter e Juventus si sono affrontate spesso sul terreno del calciomercato e bisogna ammettere che l’ha spuntata sempre la Vecchia Signora. Ma a carissimo prezzo (oltre 50 milioni di euro) nel caso dell’acquisto di Bremer dal Torino e con successivo pentimento per quanto riguarda Tiago Djalò dal Porto e Cabal dal Verona. Il prossimo calciatore su cui sfidarsi potrebbe essere Jonathan David, che da svincolato al Lille farà gola a tutta Europa.

Ma non solo. Tanto i meneghini quanto i milanesi hanno bisogno di rinforzare il pacchetto arretrato in vista della prossima stagione. Obiettivo comune in difesa è Jakub Kiwior, centrale mancino classe 2000 della Nazionale polacca che milita attualmente nell’Arsenal. L’ex Spezia, tuttavia, con i Gunners ha trovato poco spazio prima che si infortunassero i compagni di reparto: naturale che si stia guardando intorno alla ricerca di un altro top club pronto a puntare su di lui.

Calciomercato Inter, Brown: “A Kiwior interessa la Juve, decide Arteta”

Sul tema è intervenuto anche l’ex capo scout di Manchester United e Blackburn Mick Brown, che nel corso di una intervista rilasciata al portale ‘Football Insider’, ha fatto il punto della situazione: “Kiwior sta valutando la sua situazione all’Arsenal. Sta riflettendo sul suo impiego e sulla sua importanza nella rosa per capire quale minutaggio potrà avere quando torneranno tutti a disposizione”.

“Da quello che so, la Juventus e alcuni altri club di Serie A lo stanno tenendo d’occhio. E’ arrivato all’Arsenal proprio da un club italiano, quindi conosce quel campionato e quel Paese, il che è sempre un incentivo in più per questo tipo di trasferimenti. Gli interesserebbe un trasferimento alla Juve, se i bianconeri riuscissero a soddisfare le richieste economiche dei Gunners per il suo cartellino. Dipenderà anche dalla volontà del manager Mikel Arteta di lasciarlo andare o meno” conclude Brown.