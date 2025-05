L’annuncio è chiaro: addio e colpo Inter ad un passo

Addio al club ormai certo. E’ stato lo stesso calciatore a confermare tutto. Ora l’Inter può approfittarne

E’ una tradizione immancabile quella degli annunci a ridosso dell’ultima giornata di campionato. E’ proprio in questo momento che calciatori, tecnici e dirigenti, il cui futuro è in bilico, comunicano le loro decisioni in vista della prossima stagione.

E’ quello che ha fatto Jaka Bijol. Il difensore dell’Udinese, in un’intervista rilasciata all’emittente TeleFriuli, ha comunicato la sua volontà di lasciare il club friulano. Dichiarazioni piuttosto nette quelle del centrale sloveno: “Se mi vedo ancora in bianconero ? Sinceramente no. Vorrei fare uno step in avanti, crescere ancora. Vorrei una nuova avventura. In Italia o all’estero ? Vediamo come vanno le cose.”

Bijol ha rivelato le sue intenzioni alla vigilia del match contro la Fiorentina nel quale è stato espulso per doppia ammonizione nel primo tempo. Un epilogo dunque amaro per il difensore che terminerà la sua esperienza all’Udinese dopo tre anni dal suo arrivo dal CSKA Mosca, club con cui ha vinto l’unico trofeo della sua carriera ovvero una Supercoppa di Russia.

C’è l’Inter su Bijol, già pronte due possibili contropartite

“Ho parlato con Bijol e gli ho detto di farsi le vacanze in santa pace“, così ha risposto alle dichiarazioni del difensore, Gianluca Nani, il Technical Group Director dell’Udinese che si occupa anche del mercato del club bianconero. Il dirigente non si esposto sul futuro di Bijol ma non è affatto un azzardo ritenere che la volontà dello sloveno sarà esaudita.

L’Inter segue Bijol da tempo. Già la scorsa estate, i nerazzurri hanno sondato l’Udinese prima di optare per Tomas Palacios. Ora potrebbero riprovarci con la consapevolezza che i bianconeri, forti di un contratto in scadenza nel 2027, non svenderanno di certo il giocatore.

La valutazione di Bijol è di almeno 20 milioni, prezzo che l’Inter potrebbe abbassare inserendo nell’eventuale trattativa almeno una contropartita di interesse per l’Udinese. Due i nomi che potrebbero essere proposti ai friulani ovvero Francesco Pio Esposito o lo stesso Tomas Palacios, entrambi cedibili però solo in prestito. Peraltro, oltre a Bijol, nei dialoghi di mercato tra Inter e Udinese può rientrare anche Lorenzo Lucca, obiettivo per l’attacco dei nerazzurri che dovranno rimpiazzare sia Correa che Arnautovic destinati all’addio in scadenza di contratto.

L’Inter non è l’unico club di Serie A su Bijol. E’ concreto infatti anche l’interesse del Napoli per lo sloveno. I partenopei acquisteranno un nuovo centrale e, dopo il rinnovo di Comuzzo con la Fiorentina, hanno dirottato le loro attenzioni proprio sul centrale dell’Udinese, ritenuto un’alternativa validissima a Rrahmani e Buongiorno nella stagione in cui il ritorno in Champions League impone necessariamente una rosa più ampia.