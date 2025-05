Più di un mese fuori per infortunio: PSG-Inter, ultim’ora da Appiano

Novità dal BPER Training Center di Appiano Gentile in vista della finale di Champions League, completato l’ultimo recupero

Manca sempre meno al fischio d’inizio della finale di Champions League fra Paris Saint-Germain e Inter, in programma questo sabato fra le mura dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera a partire dalle ore 21.

Nell’avvicinarsi all’appuntamento più importante del proprio cammino stagionale, dopo aver soltanto sfiorato le gioie nelle altre competizioni cui ha preso parte, la squadra nerazzurra continuerà a lavorare con la massima intensità sui campetti d’allenamento del BPER Training Center di Appiano Gentile.

Dalla Pinetina giungono conferme sulla piena operatività di tutti i protagonisti alle dipendenze di Inzaghi. Dopo aver ritrovato il proprio capitano Lautaro Martinez, visibilmente entusiasta del supporto ricevuto dallo staff medico in queste ultime settimane alle prese con qualche fastidio, il tecnico piacentino potrà contare anche sull’apporto difensivo di Piotr Zielinski e Benjamin Pavard.

Recupero completato, Pavard pronto per la titolarità a Monaco contro il PSG

Il difensore centrale francese ha risposto ottimamente al piano di recupero dall’infortunio alla caviglia che lo aveva colpito nel corso della partita di campionato contro la Roma e può dirsi pienamente in forze per affrontare la sfida contro il PSG.

Rimasto indisponibile per un mese esatto, a partire dallo scorso 27 aprile, Pavard ha fatto rientro in gruppo nella giornata di ieri, sottoponendosi alla prima delle due sessioni giornaliere finora completate.

Il recupero del calciatore può dirsi di fondamentale importanza per gli schemi tattici di Inzaghi, perché potrà essere impiegato nuovamente da titolare in qualità di braccetto destro al posto di Yann Bisseck. Andando ad impreziosire il reparto con un pizzico di esperienza ed attenzione difensiva in più rispetto al collega tedesco che lo aveva temporaneamente sostituito.

Oltretutto, i più scaramantici potrebbero reputare Pavard un vero e proprio talismano del quale non fare a meno in un’occasione del genere. Il francese farà infatti rientro a Monaco di Baviera dopo aver vestito per quattro stagioni la maglia del Bayern e vinto undici titoli, fra cui anche una Champions League – quella dell’edizione 2020 – proprio ai danni del PSG.