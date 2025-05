Barella via con Inzaghi? La verità da Milano | INTERLIVE

Il futuro di Simone Inzaghi è in bilico e oggi si parla anche della possibile partenza di Barella: la verità sul doppio trasferimento

I giorni prima della finale di Champions League sono circondati da un’atmosfera piuttosto strana tra i tifosi dell’Inter. Cresce l’ansia e non solo per la partita, ma anche e soprattutto per il futuro di Simone Inzaghi. Si parla con sempre più insistenza di un possibile addio all’Inter da parte del tecnico di Piacenza proprio dopo la partita di sabato.

Marotta e tutta la dirigenza hanno sempre difeso il tecnico, anche dopo qualche insuccesso pesante, come gli scudetti persi, o le tante sconfitte in campionato nel secondo anno. La sensazione è che, mai come questa volta, il futuro dell’ex Lazio sia davvero in bilico, soprattutto se dovesse concludere la stagione senza titoli e non per volontà dell’Inter, pronta a rinnovare a prescindere il contratto del suo allenatore.

Il presidente dell’Inter ha detto chiaramente che il ciclo di Inzaghi non è finito e che il tecnico verrà accontentato, ma bisogna fare i conti anche con la ricca offerta dall’Arabia Saudita, che potrebbe strappare il sì del piacentino. Certo, i tifosi sono in ansia, anche perché non ci sono grandi alternative per la panchina, ma soprattutto per la voce circolata nelle ultime ore su Nicolò Barella.

Barella via con Inzaghi? Cosa filtra da Milano

Secondo quanto risulta a Interlive.it, tutti sembrano smentire un addio del centrocampista sardo con direzione Arabia Saudita. Già negli scorsi mesi, hanno iniziato a circolare voci del genere e a prescindere dal futuro di Inzaghi. Probabilmente l’Al Hilal potrebbe fare davvero un tentativo concreto e con una ricca offerta economica, ma la risposta sarebbe chiara.

Barella si trova benissimo a Milano, è lì che ha strutturato il futuro suo e della sua famiglia, è un leader dello spogliatoio e della Nazionale italiana. Per tutte queste ragioni, il suo percorso in Italia, e soprattutto in Europa – nel calcio che conta -, non è affatto giunto al termine.

Proprio nell’anno del Mondiale, le possibilità che accetti il trasferimento sono pari allo zero. La notizia uscita non trova dunque un fondamento di realtà e l’Inter ha intenzione di trattenere il calciatore: l’obiettivo è migliorare la rosa, di certo non indebolirla perdendo il fulcro del centrocampo nerazzurro. Sono voci anche stucchevoli nei giorni che precedono la partita più importante dell’anno.