Inzaghi dirà addio all’Inter: annuncio esplosivo di Biasin

Molti tifosi temono che in caso di vittoria in Champions l’allenatore possa lasciare subito, per volare in Arabia

In realtà, bisognerebbe preoccuparsi anche in caso di sconfitta. E non solo perché, a prescindere da cosa accadrà a Monaco, Simone Inzaghi sembra già deciso a pretendere garanzie contrattuali e di mercato alla società. A oggi mancano elementi gli probanti: nessuno può dire quali siano le reali intenzioni del tecnico.

Conosciamo ormai bene il suo carattere: è un tipo poco incline a rivoluzionare le proprie abitudini, e probabilmente a Milano ha trovato una dimensione ideale, non solo come allenatore ma anche come uomo. Dall’altro lato, però, c’è un’offerta contrattuale particolarmente allettante. Gli arabi pagano bene e accontentano tutte le pretese.

Inoltre, non è escluso che il tecnico possa essere anche un po’ infastidito dal trattamento riservatogli in questi anni. In pratica, Inzaghi ha fatto per tutto il tempo da parafulmine. Ed è stato più volte stato criticato, pure ingiustamente (due anni fa, prima della precedente finale di Champions, quasi tutti lo davano per esonerato e si preparavano ad accogliere a Milano De Zerbi o Thiago Motta).

Per convincerlo a rimanere dovrebbero pagarlo di più, fargli un contratto più lungo e garantirgli un mercato all’altezza delle aspettative, dopo tre anni di colpi insoddisfacenti o in economia. La settimana prossima Inzaghi discuterà di ciò che vuole con la società. E, insieme, si vedrà se ci sono le giuste condizioni per andare avanti.

Via, con o senza Champions: Biasin predice l’addio di Inzaghi

Dall’Arabia continuano a scrivere che Inzaghi starebbe seriamente prendendo in considerazione l’offerta dell’Al-Hilal. Ma anche lì ammettono che non c’è stata ancora alcun tipo di promessa: bisogna aspettare la finale di Champions. Sembra però che Gaia Lucariello, la moglie del mister, sia già stata a Riad e che abbia discusso con la moglie di Sergej Milinkovic-Savic.

Il tecnico continua però a dire di essere molto felice all’Inter e di voler parlare con la dirigenza dopo la finale di Monaco. Anche Beppe Marotta si è espresso più volte caldeggiando la permanenza dell’allenatore. Non uno qualsiasi, da perdere a cuor leggerlo. Parliamo del terzo allenatore più vincente nella storia dell’Inter, due volte in finale di Champions in tre stagioni. Un mister professionale e leale, che praticamente senza mercato ha risolto buona parte dei problemi di bilancio del club.

L’ago della bilancio oggi non è rappresentato dalla famiglia di Inzaghi, dall’esito della finale di Champions e dai soldi degli arabi. La permanenza del tecnico dipenderà da Oaktree. Se il fondo americano vorrà trattenere l’attuale coach dovrà garantirgli un biennale a circa 8 milioni a stagione, con consistenti bonus e un’opzione per un terzo anno. E, soprattutto, dovrà impegnarsi a investire parecchio sul mercato.

Una vittoria a Monaco non spingerebbe per forza il tecnico ad abbandonare da trionfatore. Una sconfitta, invece, potrebbe creare più problemi. Per Fabrizio Biasin, per esempio, è più probabile che Inzaghi lasci l’Inter in caso di mancata vittoria della Champions

“Dovesse perdere la finale di Champions, sarebbe poi difficile andare avanti insieme. L’ondata mediatica che c’è sempre ogni volta che l’Inter non vince una partita, col dito puntato sempre sull’allenatore… Con una parte della tifoseria che non sarebbe contenta“, ha dichiarato il giornalista di Libero a TopCalcio24.

E se Inzaghi dovesse lasciare…

Se Simone Inzaghi dovesse davvero lasciare il club dopo la finale di Champions League, l’Inter non dovrebbe farsi trovare impreparata. L’opzione Allegri sarebbe molto divisiva. E anche poco economica. Per Oaktree, il profilo ideale potrebbe essere quello di Cesc Fabregas.

Lo spagnolo ha moltissimi estimatori. Ha per esempio parlato con la Roma ed è stato preso in considerazione anche da De Laurentiis e dal Milan. Ma l’impressione è che Fabregas voglia continuare con il Como e che l’Inter è uno dei pochi club che potrebbe convincerlo a lasciare subito l’attuale progetto.

Allegri dovrebbe finire al Napoli. E per molti tifosi dell’Inter è questa la notizia più confortante. Thiago Motta non è un’opzione da scartare a priori per i nerazzurri, anche se in questo momento (insieme a Sarri) è uno dei nomi più vicini al Milan.