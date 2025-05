La retrocessione riporta il bomber in nerazzurro, operazione a sorpresa in casa Inter

La retrocessione del club azzera le chance di riscatto del bomber. Inevitabile il ritorno all’Inter in attesa di un’altra possibile cessione che non sarà comunque immediata

Un’ultima giornata di campionato come non si vedeva da tempo in Serie A con verdetti decisivi oltreché per la lotta Scudetto anche per decretare le squadre qualificate alla prossima edizione delle coppe europee e le ultime due retrocesse che hanno accompagnato il Monza in Serie B.

Proprio dalla zona salvezza è arrivato un verdetto importante anche per l’Inter in ottica mercato. La retrocessione dell’Empoli ha azzerato, di fatto, le chance di un acquisto a titolo definitivo di Sebastiano Esposito. L’attaccante di proprietà dell’Inter era stato girato in prestito al club toscano la scorsa estate dopo la stagione in Serie B con la Sampdoria. Cinque i milioni concordati per il riscatto del centravanti che l’Empoli con l’avvenuta retrocessione non pagherà. Stessa decisione che riguarderà anche altri calciatori in prestito come Colombo e Kouamé, destinati a tornare a Milan e Fiorentina.

Sebastiano Esposito, ritorno all’Inter inevitabile: ha il contratto in scadenza

Sebastiano Esposito tornerà all’Inter con la possibilità di essere aggregato alla squadra per il Mondiale per Club. Gli addii di Arnautovic e Correa a fine contratto lasciano vacanti due posti in attacco. Uno di questi potrebbe essere occupato proprio dall’attaccante campano al quale può unirsi anche il fratello Francesco Pio, di ritorno dal prestito dallo Spezia. In entrambi i casi però l’Inter deve decidere se portarli negli Usa oppure lasciarli alla Nazionale Under 21 per l’Europeo di categoria.

Dopo l’eventuale esperienza al Mondiale per Club, l’Inter dovrà prendere una decisione definitiva su Sebastiano Esposito. L’attaccante infatti ha ancora un solo anno di contratto con i nerazzurri. Pertanto, o sarà rinnovo oppure cessione a titolo definitivo. Senza prolungamento è da escludere un’altra cessione in prestito per Esposito dopo le precedenti sette avvenute dal 2020 con i trasferimenti a Spal, Venezia, Basilea, Anderlecht, Bari, Sampdoria e Empoli.

Una situazione opposta quella di Sebastiano rispetto al fratello Francesco che ha recentemente firmato il rinnovo con l’Inter fino al 2030. L’Inter ci punta tantissimo anche se non è da escludere un nuovo prestito, stavolta in Serie A, in un club che possa permettergli di fare esperienza nel campionato in cui sarà protagonista nelle prossime stagioni.

E’ stata una stagione da 10 gol e 3 assist in 37 presenze complessive con l’Empoli tra Serie A e Coppa Italia per Sebastiano Esposito. Il suo riscatto sembrava cosa fatta dopo la prima parte di stagione in cui i toscani sembravano avviati all’ennesima salvezza. Pessimo il girone di ritorno con solo due vittorie arrivate nel finale contro Parma e Monza che non sono bastate ad evitare la retrocessione con il terzultimo posto. Ora vedremo se ci sarà un altro club di Serie A disposto a puntare su Sebastiano Esposito. Per lasciarlo partire, l’Inter potrebbe accontentarsi dei 5 milioni già pattuiti con l’Empoli per il suo riscatto.