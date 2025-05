Lautaro, notizia sconvolgente: addio Inter dopo la finale Champions

Il capitano nerazzurro rientra fra gli obiettivi di mercato di un top club, ecco cosa filtra dalla Spagna

Fra una manciata di giorni l’Inter contenderà la finale di Champions League con il Paris Saint-Germain e Lautaro Martinez sarà chiamato ad offrire la prestazione più brillante della propria carriera, per evitare di chiudere la stagione a secco di titoli in bacheca.

“Sono orgoglioso del percorso compiuto finora coi ragazzi, meritavamo di raggiungere questa finale. Non voglio già pensare al risultato: se vinceremo, sarà un sogno che si avvera”, ha ammesso il capitano e centravanti nerazzurro nel corso del media day organizzato dall’UEFA per l’occasione.

Indipendentemente da come andranno le cose a Monaco, l’argentino ha già dato ampiamente prova – nell’intero arco dell’anno sportivo – delle sue qualità e di una leadership fuori dal comune.

Caratteristiche che non soltanto permetterebbero al sodalizio di Viale della Liberazione di ripartire il prossimo anno con basi ancora solidissime, ma che fanno gola anche a molte pretendenti europee.

Una delle principali candidate al suo cartellino nella sessione estiva corrisponde all’Atletico Madrid. A riportare tale accostamento è stato il portale ‘El Chiringuito’, sulla base di alcune valutazioni che il club madrileno starebbe effettuando in relazione alla posizione di Antoine Griezmann in rosa.

L’Atletico non molla Lautaro, dalla Spagna: “Scelto per il dopo Griezmann”

L’accostamento di Lautaro all’Atletico Madrid non rappresenta una novità assoluta. Già nel dicembre 2017, quando vestiva ancora la maglia del Racing Club, il centravanti argentino fu ad un passo diventare un nuovo giocatore dei ‘Colchoneros’ su indicazione del tecnico e suo connazionale Diego Simeone.

A distanza di pochi mesi, nell’estate 2018, Piero Ausilio fece un blitz in Sudamerica a nome dell’Inter. Il direttore sportivo nerazzurro riuscì a far desistere il Racing dall’impegno preso coi rivali spagnoli e a convincere Lautaro, considerato dai fidati consiglieri Javier Zanetti e Diego Milito come una grande promessa del calcio argentino.

Questa volta, l’Atletico sarebbe intenzionata a prelevare il suo cartellino proprio dall’Inter. Non come rivalsa per l’affronto passato, ma con il solo obiettivo di sostituire Griezmann in uscita.

Al fantasista francese resta soltanto un anno di contratto e non è ancora chiaro se lascerà il progetto di Simeone dietro cessione in estate oppure direttamente a parametro zero nel 2026.

“La sua stagione non è stata positiva, potrebbe restare così come partire subito. Portare Lautaro all’Atletico come suo sostituto sarebbe un’operazione complicata, certo, ma dicono che ci siano le risorse per poterla chiudere”, si legge.

Il rifiuto dell’Inter, però, non sarebbe soltanto una questione economica, dall’alto di più di 100 milioni di euro di richiesta, quanto soprattutto morale ed affettiva. Il capitano resta un elemento fondamentale della rosa, da cui sarà difficilissimo privarsi anche in futuro.