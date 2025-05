Rottura e addio Fiorentina: ecco come stanno le cose con l’Inter

Il club nerazzurro, che aveva messo nel mirino il giocatore viola, si è defilato: l’acquisto imminente gela le intenzioni dell’esterno

Tempo di bilanci, in casa Fiorentina, dopo l’altalenante stagione che ha visto la formazione allenata da Raffaele Palladino stazionare nelle primissime posizioni di classifica fino a dicembre, salvo poi subire una repentina discesa che stava quasi per compromettere del tutto anche gli obiettivi minimi stagionali.

Dopo lo shock dell’eliminazione in Coppa Italia, patita per mano del poi retrocesso Empoli nel periodo di massima resa in Serie A dei ragazzi gigliati, la squadra toscana ha fallito anche l’approdo alla sua terza finale consecutiva in Conference League: il doppio confronto col Betis, combattuto fino all’ultimo minuto, ha alla fine premiato gli spagnoli, che si giocheranno il trofeo tra qualche ora contro il favoritissimo Chelsea di Enzo Maresca.

In campionato, dicevamo, la stagione può definirsi sufficiente grazie al colpo di reni finale: grazie alla vittoria ottenuta ad Udine, e con la concomitante caduta casalinga della Lazio contro il Lecce, la Viola è approdata in Conference, competizione ormai di casa dalle parti di Firenze.

Oltre ai gol di Moise Kean e alle parate di David De Gea, tra i maggiori artefici delle imprese in Serie A dei toscani (giova ricordare che, al netto di qualche passo falso di troppo con le piccole, la Fiorentina ha battuto a domicilio Inter, Juventus, Roma, Lazio e Milan) c’è stato un terzino che ha trovato la sua definitiva consacrazione proprio agli ordini del tecnico napoletano.

Dodò, niente rinnovo: addio scontato ma non in direzione Milano

Come riferito dall’insider di mercato Flavio Ognissanti su X, l’esterno brasiliano Dodò, tra i più positivi nell’annata viola, è ad un passo dalla rottura definitiva col club.

Il sudamericano è rimasto deluso perché si aspettava una considerazione diversa dalla società ed un rinnovo ad inizio stagione e poi, come promesso, ad inizio 2025. Su di lui in questi mesi si sarebbero registrati sondaggi da Inter e Liverpool, con una chiamata avuta anche con Flick, allenatore del Barcellona, nello scorso mese di marzo.

🟣 #Dodò ha deciso di lasciare la #Fiorentina a fine stagione ed è stato fissato il prezzo per la cessione: 25 milioni di euro 💰 Il terzino è rimasto deluso perché si aspettava una considerazione diversa dalla società e un rinnovo ad inizio stagione e poi, come promesso, ad… pic.twitter.com/6yNEu23Rk3 — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) May 22, 2025

Accostato con insistenza, come detto, anche all’Inter, l’ex Shakhtar Donetsk non si unirà alla rosa di Simone Inzaghi (o chi per lui, visto la milionaria offerta in ballo dall’Al Hilal per il tecnico piacentino) nella prossima stagione.

L’Inter sta chiudendo col Marsiglia l’affare Luis Henrique, il 23enne connazionale di Dodò e autore di una stagione strepitosa, bagnata da 7 gol e 8 assist in Ligue 1, nel Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Curiosamente l’affare si chiuderà, con la Beneamata che ha battuto la concorrenza di Juve e Nottingham Forest, per 25 milioni di euro: la stessa cifra che sarebbe stata sufficiente per portare Dodò sulla sponda nerazzurra del Naviglio.