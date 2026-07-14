Inter, torna un idolo dei tifosi? Ha vinto 4 volte la Champions League

Inter, potrebbe tornare un idolo dei tifosi: ha vinto 4 volte la Champions League, le voci di mercato ravvivano l’ambiente.

E’ un mercato che fatica a decollare quello che sino a questo momento ha visto protagonista l’Inter. I nerazzurri sono alle prese con la delicata ricerca del sostituto di Denzel Dumfries. Dopo la trattativa fallita per Palestra e lo stop al trasferimento di Khalaili dopo le visite mediche i nerazzurri devono riaprire il fascicolo per cercare l’erede dell’olandese. A tenere banco, però, nelle ultime ore sono anche le voci di mercato su un possibile ritorno.

I nerazzurri, come noto, stanno cercando anche un rinforzo nel reparto di centrocampo. Un giocatore che possa aggiungere qualità ad un reparto già ben rodato. Il nome in cima alla lista dei desideri sarebbe quello di Curtis Jones, trattativa però che resta difficile. Nelle ultime ore sarebbe però stato proposto anche un altro profilo.

Inter, proposto Kovacic

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, Mateo Kovacic sarebbe in uscita dal Manchester City e sarebbe tra i nomi proposti alla dirigenza nerazzurra. Il croato, classe 1994, ha giocato nell’Inter dal 2013 al 2015, prima di venire ceduto a malincuore al Real Madrid (con cui ha vinto tre Champions League, un’altra poi la vincerà con la maglia del Chelsea).

Il suo addio è stato spesso visto come un rimpianto dai tifosi nerazzurri. Allora l’Inter era ben diversa dalla squadra vincente di oggi, ma un club in difficoltà. Kovacic ha rappresentato una delle poche note liete di quegli anni non felici, e per questo molti nerazzurri avrebbero voluto vederlo in un’Inter forte e diversa da quella di allora. Un’Inter, insomma, come quella attuale.

Il giocatore è da sempre un pallino del ds Piero Ausilio, non è escluso quindi che in caso di ulteriori difficoltà per Jones la pazza idea possa diventare più concreta. Al momento, però, l’Inter deve prima cedere, prima di immettere qualsiasi altro profilo a centrocampo, ed è concentrata su altre operazioni di mercato, come la ricerca di un esterno e di un difensore.