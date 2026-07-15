Inter, colpo da 50 milioni: i tifosi sognano

L’Inter pensa al colpo, costa 50 milioni: i tifosi sognano. Potrebbe essere una svolta per la rosa nerazzurra.

L’Inter, come noto, è alla ricerca di un successore di Denzel Dumfries dopo i tentativi mancati, per motivi diversi, di portare a Milano Palestra e Khalaili. I nerazurri sono tornati sul mercato, e tra i profili monitorati dall’Inter c’è anche Djed Spence, oggi al Tottenham ma vecchia conoscenza del calcio italiano con una preve parentesi al Genoa.

Nel corso dei dialoghi, però, sarebbe rientrato un altro importante giocatore degli inglesi. Cristian Romero, difensore del Tottenham e della nazionale argentina, sarebbe infatti stato proposto ai nerazzurri durante i dialoghi per Spence secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. Il “Cuti” dovrebbe lasciare gli inglesi questa estate, e proprio i nerazzurri sarebbero tra i club a cui è stato offerto il giocatore.

Inter. offerto Romero: colpo da 50 milioni

L’Inter è alla ricerca di un importante profilo in difesa dopo l’addio di Acerbi e De Vrij. Inutile dire che il profilo dell’argentino piace, e molto, in casa nerazzurra. E anche il giocatore non disdegnerebbe la meta milanese e un ritorno in Italia dopo l’esperienza con la maglia di Genoa e Atalanta.

L’ostacolo, chiaramente, è il costo davvero importante dell’operazione: la valutazione fatta dal Tottenham sarebbe di 50 milioni. Senza considerare lo stipendio da 6 milioni per le cifre del giocatore. Insomma, si tratta di una operazione non semplice per l’Inter, alle prese con importanti paletti di mercato.

Al momento Romero è ancora impegnato al mondiale con la nazionale argentina, ogni discorso più approfondito verrà, dunque, rimandato alla prossima settimana. Certo per i nerazzurri sarebbe una vera svolta riuscire a portare a Milano uno dei centrali di maggior valore della Premier League.