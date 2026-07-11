Inter, l’ex Real è una occasione: può arrivare a zero

Inter, l’ex Real Madrid potrebbe arrivare a zero: può essere una occasione di mercato.

L’Inter, non è un mistero, è alla ricerca di rinforzi per il repaerto difensivo, dopo la partenza di due pilastri del reparto difensivo come Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. I nerazzurri stanno al momento sondando diversi profili. Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea, è uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza. Tra i nomi accostati anche Lucumì e Gianluca Mancini, solo per citare alcuni dei tanti profili sondati dai nerazzurri.

Tra i nomi che nelle ultime ore sarebbero stati proposti ai nerazzurri ce n’è uno però che nelle ultime ore sta sorprendentemente tornando a riemegere. Si tratta di un grande nome, che in passato ha fatto le fortune di Real Madrid e Bayern Monaco.

Alaba, si riapre la pista nerazzurra: l’Inter ci pensa

David Alaba, difensore austriaco classe 1992, è a caccia di una nuova squadra dopo aver lasciato a parametro zero il Real Madrid, club in cui ha trascorso gli ultimi cinque anni (si è trasferito nell’estate del 2021). Alaba vuole essere ancora protagonista nel calcio europeo, e in queste settimane il suo nome è stato accostato a diversi club italiano, tra cui anche Juventus, Como e Milan. L’austriaco sarebbe certamente un profilo di esperienza per i nostri club.

A sorpresa, però, l’Inter, che nelle scorse settimane era apparsa fredda sul giocatore, starebbe invece prendendo in considerazione la sua candidatura, e starebbe valutando tra le proprie opzioni anche l’ex Real. L’ostacolo maggiore, oltre ai problemi fisici che in questi anni hanno condizionato il giocatore, è sicuramente l’alto stipendio richiesto da Alaba. La richiesta d’ingaggio del giocatore sarebbe infatti di circa 6-7 milioni, cifre che difficilmente i nerazzurri sarebbero disposti a mettere sul piatto.