Inter, torna Perisic? Perché il croato sarebbe l’innesto perfetto per Chivu

Inter, il ritorno di Perisic sarebbe il perfetto innesto per Chivu dopo l’arrivo di Khalaili.

L’Inter si appresta ad accogliere il nuovo acquisto Anan Khalaili, erede di Denzel Dumfries sulla corsia di destra. Eppure, complici anche le voci di mercato su Luis Henrique e Andy Diouf c’è un nome che continua a risuonare sullo sfondo, quello di Ivan Perisic. Il croato, dal 2015 al 2022 in nerazzurro (in mezzo la parentesi di un solo anno al Bayern Monaco in prestito), è rimasto legatissimo all’ambiente e ai tifosi, e dal mondiale ha fatto arrivare la candidatura, neanche troppo velata, ad un rientro a Milano.

“Sanno dove trovarmi” ha detto, commentando la trattativa che stava per riportarlo a Milano lo scorso Gennaio. Quella che sembrava essere una ipotesi senza troppo seguito potrebbe in realtà diventare una mossa davvero intelligente per l’Inter.

L’importanza di Perisic

Tutti conoscono il Perisic calciatore, ammirato anche all’ultimo mondiale. Nonostante la carta d’identità continua ad essere un esterno affidabile. Superfluo dunque evidenziare come calcisticamente potrebbe essere utile alla rosa di Chivu, vista anche la sua duttilità e la capacità di giocare su entrambe le fasce.

Altrettanto importanti però sono gli aspetti extra campo: Perisic conosce l’Inter, è amatissimo dai tifosi. A suo tempo fu lui a prendere Dumfries sotto la sua ala e “passargli il testimone”, se così si può dire, contribuendo alla sua crescita soprattutto dal punto di vista mentale.

Con un nuovo esterno proveniente da un altro campionato, Khalaili, che dovrà ovviamente adattarsi e imparare a conoscere l’Inter, avere una figura come Perisic in spogliatoio sarebbe un vantaggio non indifferente. Il croato ha personalità e mentalità vincente. Con lui, Khalaili potrebbe crescere con calma e imparare senza la pressione di avere la fascia destra dell’Inter sin da subito solo sulle sue spalle.