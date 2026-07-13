Givairo Read, il nome perfetto per sostituire Dumfries: perché é un grande affare

Givairo Read può essere il sostituto perfetto di Denzel Dumfries. Può essere un grande affare.

L’Inter continua a sondare il mercato in cerca del sostituto ideale di Denzel Dumfries, partito alla volta del Real Madrid. Come annunciato nelle ultime ore in conferenza stampa dal presidente Marotta, non senza amarezza, la trattativa per Anan Khalaili, che i nerazzurri avevano ormai acquistato e ritenevano essere il perfetto erede dell’olandese, è stata fermata dai problemi rilevati durante le visite mediche dell’esterno, che hanno negato al giocatore l’idoneità per giocare nel nostro campionato. I nerazzurri, dunque, dopo la conclusione dell’affare Palestra si trovano nuovamente a dover riaprire i fascicoli e cercare un nuovo esterno da poter provare a portare in nerazzurro.

I nerazzurri dovranno cercare un profilo di prospettiva, e in linea con la politica di sostenibilità dell’azieda. Un nome, in particolare, potrebbe rappresentare una ottima opportunità di mercato per i nerazzurri.

Givairo Read possibile alternativa, l’Inter cerca l’erede di Dumfries

Givairo Read, esterno classe 2006 del Feyenoord, potrebbe essere un profilo da tenere sott’occhio per i nerazzurri. L’olandese è valutato circa 25 milioni, rientra quindi perfettamente nelle linee guida del mercato nerazzurro.

In 20 presenze, nella scorsa stagione ha messo a segno 2 gol e 3 assist. Il giocatore potrebbe rappresentare dunque anche un buon colpo in prospettiva per quanto riguarda i numeri offensivi. Olandese come Dumfries, le premesse per ripercorrere la crescita avuta in nerazzurro dall’ormai ex numero due nerazzurro sarebbero certamente presenti.

Con il tempo che scorre e già due trattative di primo piano, pur per motivi diversi, sfumate proprio sul gong, per l’Inter è tempo, come detto in conferenza, di idee e lavoro di studio e osservazione, e Read potrebbe essere proprio un acquisto in quest’ottica.