Taglio netto dell’Inter: decisione presa, niente Mondiale per Club

Saranno almeno due i calciatori che non partiranno per gli USA al seguito dell’Inter di Inzaghi, ecco i motivi

Tutte le attenzioni sono rivolte alla finale di Champions League che l’Inter disputerà all’Allianz Arena di Monaco questo sabato sera, contro il Paris Saint-Germain.

Dopodiché, a stagione ufficialmente conclusa, ci si potrà dedicare tanto al mercato quanto alla preparazione di una manifestazione piuttosto attesa e discussa, ovvero il Mondiale per Club.

I nerazzurri, al pari dei colleghi della Juventus e di altre grandissime realtà europee, sfideranno club provenienti da tutto il mondo dapprima nella fase a gironi, con l’obiettivo di qualificarsi poi per la fase ad eliminazione.

In tale ottica, il tecnico Simone Inzaghi non vorrà affatto sfigurare. Anzi, l’auspicio all’interno dell’ambiente è che si possa far bene, mettendo in luce i tanti punti di forza da cui ripartire per la stagione che seguirà. Chiaro è che serviranno comunque le giuste energie ed una rosa di tutto rispetto.

Motivo per cui, almeno nelle intenzioni, l’organico dovrebbe accogliere da subito sia Petar Sucic che Luis Henrique.

Entrambi i nuovi acquisti dell’Inter, in altri termini, dovrebbero poter disputare regolarmente la competizione assieme al resto dei papabili convocati. Nella lista di Inzaghi, però, non figureranno con assoluta certezza altri due calciatori.

Correa e Arnautovic ai saluti, non parteciperanno al Mondiale

Il primo è l’argentino Joaquin Correa, il quale – non potendo partecipare alla finale di Champions perché fuori dalla lista UEFA – ha di fatto concluso la propria avventura in nerazzurra lo scorso venerdì, in occasione della partita finale di campionato contro il Como.

Il suo contratto in scadenza non verrà rinnovato al pari di quello di Marko Arnautovic. Per scelta tecnica, ma anche con la finalità di agevolare la loro uscita verso nuove destinazioni, entrambi non verranno chiamati dal tecnico piacentino per il Mondiale per Club.

Nuove valutazioni verranno infine effettuate dalla dirigenza in relazione alla posizione del terzo portiere Raffaele Di Gennaro, mentre appare ormai palese la volontà di procedere al riscatto del cartellino di Nicola Zalewski intorno ai 6 milioni, al quale l’Inter dovrebbe offrire un contratto dalla durata quantomeno quadriennale.