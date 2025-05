L’Inter dice addio a Taremi, prezzo fissato e plusvalenza in arrivo

Futuro in bilico per Taremi all’Inter. Il club nerazzurro è disposto ad ascoltare offerte. Fissato già il prezzo

Un anno fa, l’Inter annunciava l’arrivo di Mehdi Taremi dal Porto a parametro zero. Un acquisto immediato, insieme a quello di Zielinski, alquanto gradito dalla tifoseria nerazzurra subito dopo la conquista della seconda stella.

C’erano grandi aspettative sull’attaccante iraniano, protagonista in varie edizioni di Champions League con il Porto allenato da Sergio Conceicao. Come sempre però è il campo a emettere gli unici verdetti che contano e per Taremi, a meno di un exploit nell’imminente finale con il PSG, il giudizio non può non essere negativo. Solo tre i gol segnati dal centravanti, tutti peraltro ininfluenti per il risultato nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, con la Stella Rossa in CL e con il Lecce in Serie A, quest’ultimi peraltro su rigore.

Inzaghi ha dato sempre fiducia a Taremi, inserendolo con costanza nelle rotazioni in attacco con Lautaro Martinez e Thuram, sostituiti anche dal primo minuto in varie occasioni. Sono stati pochi però i guizzi dell’iraniano, il cui futuro all’Inter non può non essere in bilico dopo un’annata negativa per rendimento e gol segnati in tutte le competizioni in cui, peraltro, i nerazzurri sono arrivati fino in fondo.

Taremi, addio possibile all’Inter: fissato il prezzo

Oltre al rendimento deludente, ad incidere sul futuro di Taremi potrebbe essere anche l’età avanzata (a luglio compirà 33 anni) che, unita a un ingaggio piuttosto pesante (da 3 milioni a stagione), lo rende un profilo non in linea con i propositi di ringiovanimento dell’organico voluti da OakTree. Tradotto, se ci sarà occasione l’Inter può sostituirlo con un attaccante più giovane e potenzialmente in grado di incrementare la competitività del reparto offensivo nerazzurro che, Thuram e Lautaro a parte, ha mostrato non poche debolezze quest’anno.

L’Inter, pertanto, è disposta a valutare possibili offerte per Taremi che, verosimilmente, saranno prese in considerazione alla conclusione del Mondiale per Club. La valutazione di partenza dell’ex Porto è di almeno 5 milioni, cifra che permetterebbe ai nerazzurri anche di piazzare una discreta plusvalenza in bilancio. Su Taremi sono arrivati sondaggi da club arabi (non di prima fascia) e turchi (Besiktas). L’attaccante inoltre ha mercato in Portogallo, campionato dove ha segnato 91 gol con Porto e Rio Ave.

La volontà di Taremi è comunque quella di restare all’Inter per giocarsi nuovamente le sue chance nella prossima stagione, quella che si concluderà con il Mondiale in Usa che l’attaccante disputerà con l’Iran già qualificato. Vedremo se il club nerazzurro sarà disposto ad assecondare la sua volontà. Intanto, tra i suoi possibili sostituti sono sfumati (o quasi) due obiettivi seguiti da tempo dall’Inter ovvero Nico Paz, destinato al ritorno al Real Madrid già per il Mondiale, e Santiago Castro che il Bologna è intenzionato a trattenere per un’altra stagione. A quanto pare, la permanenza dell’attaccante argentino è stata una delle condizioni per convincere Italiano a rinnovare il contratto fino al 2027