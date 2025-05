Nuova bufera Scudetto, Mina a Lukaku: “Dai ti ho fatto segnare…”

Il siparietto fra il difensore del Cagliari e il centravanti del Napoli ha scatenato i tifosi sui social, dopo la partita: “Non ha giocato seriamente”

È quasi trascorsa una settimana dai festeggiamenti del Maradona per la vittoria del quarto Scudetto da parte del Napoli, raggiunta grazie ai tre punti sottratti al Cagliari.

Una vittoria, la più importante della stagione, che ha suggellato il sensazionale cammino della squadra di Antonio Conte in campionato e ha permesso ai partenopei beffare per un solo punto di vantaggio in classifica la diretta inseguitrice Inter, uscita anch’essa vittoriosa dalla sfida fuori casa contro il Como.

L’ultima giornata del campionato di Serie A ha però anche fatto discutere, a posteriori, per un fatto accaduto nel corso dei novanta minuti di gioco.

Protagonista dell’episodio è stato Yerry Mina, difensore centrale del Cagliari, al quale è stato affidato il compito di marcare stretto il centravanti partenopeo Romelu Lukaku, autore della rete decisiva del 2-0 azzurro.

Nella circostanza, Mina si è avvicinato al gigante belga in amicizia, sfiorandogli dapprima la spalla sinistra e facendogli poi richiesta della sua maglia, per il consueto scambio di casacca di fine partita.

“Non posso, ne ho soltanto una”, gli avrebbe risposto negativamente Lukaku.

Al ché Mina ha controbattuto con brio, simpaticamente: “Dai oh, ti ho lasciare fare gol”.

Il commento non è passato inosservato agli occhi dei tanti tifosi che, facendo leva sulle immagini del labiale promosse dalla BordoCam di ‘DAZN’, hanno poi aperto un lungo dibattito sui social. Proponendo, in alcuni casi, interpretazioni davvero al limite del complottismo.

Napoli-Cagliari, tifosi furiosi per la battuta di Mina: “Tutta una farsa”

L’allusione più rimarcata dagli utenti di Instagram ed X, all’interno della sezione commenti del post pubblicato da DAZN, fa riferimento ad un presunto “accordo” fra il calciatore del Cagliari, Mina, e la squadra del Napoli, affinché Lukaku “segnasse indisturbato”.

Alcuni parlano di “Scudetto regalato”, altri di una “Marotta League” all’inverso. Nel marasma generale, poi, è spuntato anche qualche tifoso della Juventus.

“Fosse successo alla Juve, -45 punti e retrocessione in Serie D”;

“Se solo l’avesse detto un calciatore della Juventus…”;

“Beh avevate dubbi? Sai che premio partita hanno avuto dal presidente del Napoli quelli del Cagliari?!”;

“Una Marotta League potentissima”;

“Come se non fosse palese che sarebbe stata una passeggiata, quella del Cagliari! Ma continuiamo a chiamarla Marotta League”;

“L’ho detto a fine partita. L’unico che non ha voluto giocare seriamente è stato Mina, si è visto palesemente. Ora abbiamo le prove”;

Seguono altri tweet, piovuti su X:

Il Napoli avrebbe vinto lo stesso ma questa scena, considerando la dinamica dell’azione, è da ufficio inchieste. — Deliux 🦢 “Er Bandana” (@deliux9) May 29, 2025

Ah, fosse successo a Como e avessimo vinto noi lo scudetto… Apriti cielo!! — Francesca C. (@FrancescaCphoto) May 29, 2025

Audio acerbi e lautaro zero? — A LA CANDIRI! (@zornik82) May 29, 2025