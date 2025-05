Donnarumma contro l’Inter, ricordate queste partite? Quante batoste!

Un bilancio negativo per Donnarumma contro l’Inter. Nei Derby disputati con il Milan, il portiere del PSG ha incassato sonore sconfitte dai nerazzurri con due sole vittorie in sei stagioni

Un passato da calciatore simbolo del Milan e una stagione da protagonista assoluto con il PSG. Donnarumma non può non essere tra i calciatori più attesi dell’imminente finale di Champions League.

Sarà la prima in carriera per il portiere della Nazionale Italiana che non ha mai disputato questa competizione con la maglia del Milan. Il suo addio ai rossoneri, avvenuto al termine della stagione 2020-2021, è coinciso proprio con il secondo posto del Milan in quel campionato e il ritorno in Champions dopo sette anni. In scadenza di contratto, Donnarumma ha deciso di non rinnovare accettando la ricca proposta del PSG, club con il quale ha vinto 4 Ligue 1, 2 Coppe di Francia e 3 Supercoppe nazionali.

L’estremo difensore del PSG affronterà di nuovo l’Inter dopo quattro anni. L’ultima volta è stato il 21 febbraio 2021, giorno del Derby di ritorno di campionato vinto nettamente dai nerazzurri di Antonio Conte con un netto 3-0. Quella è stata una delle sei sfide perse da Donnarumma contro l’Inter. Un bilancio negativo per lui nei Derby con due vittorie e tre pareggi in sei stagioni.

Donnarumma, quante sconfitte con l’Inter: le ricordate ?

L’esordio di Donnarumma contro l’Inter avviene il 31 gennaio 2016. Da poco diventato titolare (ancora minorenne), Gigio debutta con una vittoria in un Derby. I rossoneri allenati da Mihajlovic si impongono 3-0 contro l’Inter di Mancini. Segnano Alex, Bacca e Niang con Icardi che scaglia sul palo il calcio di rigore del possibile 1-1,

Nel campionato 2016-2017, Gigio resta imbattuto contro i nerazzurri. Entrambi i Derby finiscono 2-2. In quello di andata, disputato il 20 novembre 2016, Stefano Pioli debutta sulla panchina dell’Inter al posto dell’esonerato De Boer. E’ Perisic a regalare il pareggio nel finale ai nerazzurri. Stesso epilogo ma a parti invertite al ritorno. Si gioca il sabato di Pasqua alle 12.30 e il Milan riacciuffa l’Inter nel finale con il gol di Zapata al 96′ convalidato dal goal line technology.

Nel Derby del 15 ottobre 2017, arriva la prima sconfitta per Donnarumma contro l’Inter. A decidere la stracittadina di andata è un guizzo di Mauro Icardi che fa esplodere San Siro al 90′ con la girata che vale il 3-2 per i suoi. Al ritorno è 0-0, nel Derby disputato mercoledì 4 aprile 2018 e precedentemente rinviato per la tragica morte di Davide Astori.

Nei due campionati successivi 2018-19 e 2019-20, Donnarumma e il Milan subiscono quattro sconfitte consecutive e pesantissime dall’Inter. La prima, il 21 ottobre 2018. E’ ancora Icardi a beffare il portiere rossonero con un colpo di testa al 92′ su assist dalla trequarti di Vecino. Nel Derby di ritorno, il 17 marzo 2019, è proprio Vecino a portare in vantaggio i nerazzurri di Spalletti. De Vrij segna il raddoppio di testa a inizio ripresa, Bakayoko accorcia poi al 68′ Lautaro Martinez segna il suo primo gol contro il Milan su rigore. Il Milan si rifà sotto con Musacchio al 71′ ma non riesce ad evitare il ko per 3-2.

E’ l’Inter di Antonio Conte a prendersi entrambi i Derby nella stagione 2019-20, quella del campionato sospeso per tre mesi per il lockdown per la pandemia da Covid-19. All’andata, i rossoneri di Giampaolo subiscono il predominio interista e capitolano 2-0 nella ripresa con i gol di Brozovic e di Lukaku, il primo del belga in un Derby. Lukaku che sarà protagonista assoluto anche in quello di ritorno. Ibrahimovic e Rebic illudono i rossoneri di Pioli nella prima frazione. Prepotente la rimonta dell’Inter nel secondo tempo con Brozovic, Vecino e De Vrij che ribaltano il risultato e Lukaku che al 93′ batte Donnarumma per il 4-2 finale. Un risultato che sancisce l’ingresso dell’Inter nella lotta scudetto con Juve e Lazio prima dello stop al campionato arrivato a inizio marzo.

Dopo quattro campionati di attesa, Donnarumma torna a vincere un Derby con il Milan il 17 ottobre 2020. Si gioca a porte chiuse a San Siro e la doppietta di Ibrahimovic regala ai rossoneri una vittoria attesa quattro anni. Finisce 2-1 con Lukaku che accorcia le distanze e l’assalto continuo dell’Inter nella ripresa con Hakimi che si divora di testa il gol del pareggio. La rivincita è servita al ritorno. Il 21 febbraio 2021, i nerazzurri di Conte travolgono di nuovo il Milan. Lautaro sblocca in avvio di testa, raddoppia al 57′ poi Lukaku suggella il 3-0 con una stoccata da fuori area. Con quella vittoria, l’Inter stacca il Milan di Pioli di quattro punti in classifica. E’ la fuga decisiva verso il 19° Scudetto.

Donnarumma si congeda dai Derby con la sesta sconfitta in undici partite. Nel 2021, Inter e Milan si affrontarono anche nei quarti di finale di Coppa Italia con i nerazzurri vincitori per 2-1 ai supplementari grazie alla punizione decisiva di Eriksen. Donnarumma non ha giocato quella sfida, sostituto da Tatarusanu.