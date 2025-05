Inzaghi, nuova confessione sull’Arabia Saudita: “Due anni passano veloci”

L’allenatore dell’Inter sempre al centro di voci sul suo futuro. Intanto si avvicina la finale con il Psg e si fanno i nomi dei possibili sostituti

Il timing certamente non è dei migliori. A poche ore dalla finalissima di Champions League contro il Paris Saint-Germain in programma a Monaco di Baviera, a tenere banco in casa Inter è soprattutto il discorso legato al futuro di Simone Inzaghi. Nel corso del media day ad Appiano Gentile, è stato lo stesso tecnico piacentino a svelare di aver ricevuto altre offerte oltre a quella di rinnovo del contratto da parte del club nerazzurro.

Giustamente Inzaghi ha rimandato ogni discorso a giugno, dicendo che in questo momento è concentrato soltanto sulla partita di sabato che mette in palio il titolo di campione d’Europa. Ma non aver dato certezze sulla sua permanenza all’ombra della Madonnina non ha fatto altro che alimentare i rumors sul suo addio. Sul suo tavolo c’è la ricchissima offerta dei sauditi dell’Al Hilal, che vorrebbero averlo in panchina già nel Mondiale per Club.

Il destino di Inzaghi ha infiammato anche il dibattito su ‘Radio Radio’, con la maggior parte dei giornalisti presenti che era concordi sul fatto che molto dipenderà dall’esito della sfida con il Psg. Una voce fuori dal coro è stata quella del conduttore e tifoso interista Zeljko Pantelic: “Per me non bisogna aspettare sabato per capire chi sarà l’allenatore dell’Inter: Inzaghi se ne va. Se lui dice che ha richieste dall’estero, ma non aggiunge che rimane a Milano, è abbastanza chiaro. Poi se in Arabia Saudita ti danno 50 milioni, come fai a dire di no?“.

Inter, chi al posto di Inzaghi? “Due allenatori hanno preso tempo”

Di certo andare via dall’Inter per accasarsi non in un top club di Premier League, bensì in uno saudita, vorrebbe dire uscire dal calcio che conta per Simone Inzaghi. “Ma due anni passano velocemente: non è un calciatore, lui avrà altri quindici o venti anni di carriera davanti a sé quando tornerà dall’Arabia. Non si sa quanto durerà questo periodo di vacche grasse a Riyad, meglio prenderli adesso questi soldi“.

Qualora davvero dovesse maturare la separazione, si pone il problema di chi potrebbe essere il prossimo allenatore dei nerazzurri. “Si dice che Fabregas stia aspettando l’Inter prima di dire sì ad un altro club o alla permanenza al Como – conclude Pantelic – Persino Allegri pare stia prendendo tempo con il Napoli per capire se si libererà il posto di Inzaghi…”. Non resta che aspettare e vedere. Ma è tutto secondario rispetto alla partita con il Paris Saint-Germain.