L’Inter prende il nuovo Camavinga: in Nazionale a soli 17 anni

Ha giocato poco come titolare, ma si è fatto notare da tutti, soprattutto in Europa League. Giovane ma già fortissimo

Piace in Premier e in Germania e, di certo, anche all’Inter. Potrebbe essere un colpo giusto per Oaktree? In Eredivisie, ha collezionato 11 presenze (e un goal). In Europa League è stato schierato in campo 7 volte, e anche qui ha segnato una rete. A diciassette anni gioca con grande personalità, mettendo in luce doti atletiche e tecniche da campione. A soli diciassette anni sembra avere tutte le carte in regola per sfondare. Fisico, fluidità, pulizia tecnica, spirito di sacrificio…

Nato centrale di difesa, si è distinto anche come mezzala e mediano. Ha l’eleganza di movimento che appartiene a giocatori top come Eduardo Camavinga e un piede sinistro che ricorda quello di Bastoni. Già a quindicenne si era fatto notare nel Gent. A ottobre 2023, debuttò in Youth League contro il Basilea e si mise in luce come difensore di alto livello, attirando l’interesse dei principali club europei. Arrivato a sedici anni è stato subito aggregato alla squadra dei grandi, esordendo a marzo 2024 nella Pro League belga e collezionando poi 4 presenze fino a giugno.

A quel punto, il giovane Jorthy Mokio sembrava destinato al Barcellona, ma a sorpresa il ragazzo ha deciso di passare a zero all’Ajax. Dopo un periodo trascorso nello Jong Ajax, ha cominciato a giocare come centrocampista difensivo. Il 29 agosto 2024 è stato buttato dentro nella squadra senior, entrando nel secondo tempo in Europa League contro lo Jagiellonia Bialystok. Francesco Farioli lo sfruttato in diverse posizioni: come centrale difensivo, terzino sinistro, mediano e regista.

Nel frattempo, il ragazzino si è fatto strada anche nella nazionale belga. Dopo il debutto da sotto-età per l’under 21, a marzo 2025 si è guadagnato il debutto con i grandi, in una gara di Nations League contro l’Ucraina. E anche lì ha fatto la sua grande figura, distinguendosi per ottimi passaggi, costruzioni, anticipi, visione e compostezza di gioco e maturità.

25 milioni per Jothy Mokio

Nei mesi scorsi è stato accostato più volte al Manchester United. Ora, invece, sembra che il club più vicino sia il Bayern Monaco. Ma il classe 2008 potrebbe essere un profilo, almeno sulla carta, molto gradito a Oaktree. Beppe Marotta lo ha ripetuto in più occasioni, l’ultima volta ieri: “C’è accordo con Oaktree per dare vita a un nuovo modello già dal prossimo anno. Investimenti su giovani che siano asset per il presente e per il futuro“.

L’Inter dovrebbe andare su almeno un nuovo centrale. In caso di uscita di Bisseck, gli acquisti diventerebbero due. Il nome più forte, al momento, è quello di Gila della Lazio, su cui potrebbe muoversi anche l’Arsenal. Poi continua a piacere De Winter. Come piano B c’è Jay Idzes, destinato a lasciare con sconto il Venezia dopo la retrocessione. Dopodiché non è mai stato chiuso il fascicolo Giovanni Leoni, il difensore del Parma a cui l’Inter è stata vicinissima l’estate scorsa e che ora è quotato sopra i 15 milioni.

Non è escluso che, in caso di permanenza di Inzaghi, il club possa sondare il mercato delle occasioni delle big, muovendosi con una richiesta di informazioni per De Ligt con lo United o per Kim con il Bayern. E nel caso non si aprisse alcuno spiraglio, diventerebbe però indispensabile continuare con Acerbi e de Vrij, cui affiancare un giovane da far crescere.