“Affare da 50 milioni”: così Marotta convince Inzaghi a restare

La dirigenza potrebbe piazzare un colpo stellare a corte di Inzaghi, per evitare la fine prematura del suo ciclo in nerazzurro

Attraverso le parole pronunciate nel corso del media day organizzato dall’UEFA, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha lasciato intendere di voler rinnovare il proprio impegno alla guida del gruppo dell’Inter, a patto che arrivino le giuste garanzie da parte della proprietà.

Tale garanzie potrebbero alludere al rinnovamento e ringiovanimento dell’organico, con conseguenti operazioni di mercato in entrata da dover piazzare sin dalle prime luci della sessione estiva, in vista del Mondiale per Club e della nuova stagione.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, entrambi fiduciosi che possa continuare il proprio ciclo in nerazzurro, potrebbero dunque decidere di esaudire il suo desiderio per convincerlo della permanenza, senza più riserve alcune.

Dimenticando così, una volta per tutte, i tentativi di approccio parecchio espliciti dell’Al-Hilal, fresco della presentazione di un’offerta da 48 milioni di euro spalmati in due stagioni.

Guehi all’Inter per convincere Inzaghi, 50 milioni non sono più un tabù

Oltre a Petar Sucic e Luis Henrique, la dirigenza dell’Inter potrebbe dunque regalare ad Inzaghi un profilo di rinforzo al reparto arretrato, prima di dedicarsi interamente alla ricerca di un nuovo attaccante.

Secondo quanto rivelato dal portale ‘Team TALK’, Marotta e Ausilio avrebbero messo gli occhi sul difensore centrale Marc Guehi, in forze al Crystal Palace in Premier League.

Guehi – 3 gol e 2 assist in 44 presenze stagionali in tutte le competizioni – è andato incontro ad una crescita esponenziale nel giro delle ultime due stagioni, divenendo nel tempo uno degli elementi più promettenti del panorama calcistico inglese e della Nazionale dei Three Lions.

Dall’alto dei suoi ventiquattro anni e di caratteristiche tecniche compatibili con i dettami tattici di Inzaghi, il difensore potrebbe dunque ambire ad un ulteriore salto di qualità, tale da permettergli di calcare gli importanti scenari di Champions League.

Per raggiungerlo, però, l’Inter dovrebbe mettere a bilancio un esborso di almeno 50 milioni di euro. Esborso tutt’altro che banale, vista l’abitudine ad investire cifre inferiori sul mercato.

È altresì vero che il club vanti parecchi ricavi derivanti dai risultati nelle varie competizioni e che buona parte di essi possano effettivamente esser impiegati per operazioni sostanziose, verso le quali lo stesso Inzaghi potrebbe metter maggiore pressione.

Su Guehi, in ogni caso, c’è tanta concorrenza. Dal Chelsea al Tottenham, tutta targata Premier.