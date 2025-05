DIRETTA Psg-Inter, Inzaghi con l’once de gala: Formazioni UFFICIALI e Cronaca LIVE della Finale Champions

I nerazzurri di Simone Inzaghi affrontano i rossoblù di Luis Enrique nel finalissima di Monaco di Baviera. Segui la Diretta Live del match

L’Inter affronta il Paris Saint-Germain a Monaco di Baviera in un match valido come finale dell’edizione 2024-25 della Champions League. Una sfida di sola andata, che in caso di parità al 90esimo si protrarrà con i tempi supplementari ed eventualmente i caldi di rigore, che mette in palio il titolo di campioni d’Europa che sarà diretta dall’arbitro rumeno Kovacs.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dal successo contro il Como che ha confermato il secondo posto finale in Serie A, sono alla seconda finale in tre anni. Lautaro Martinez e compagni sono arrivati a questo appuntamento dopo essersi piazzati in quarta posizione nel girone unico ed aver eliminato il Feyenoord agli ottavi, il Bayern Monaco ai quarti ed il Barcellona in semifinale.

Dall’altra parte i rossoblù di Luis Enrique, che invece hanno vinto la Ligue 1 e la Coppa di Francia, vanno a caccia del loro primo Triplete. Arrivati quindicesimi, i transalpini hanno avuto la meglio su Brest, Liverpool, Aston Villa e Arsenal. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e in chiaro su Tv8, ma anche in streaming su tutti pc, smartphone e tablet sulla app di Now. Interlive.it vi offre la finalissima dello stadio ‘Allianz Arena’ tra Psg e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI PSG-INTER

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All.: Luis Enrique

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Inzaghi

ARBITRO: Kovacs (ROM)