Finale Champions PSG-Inter, diretta gratis in TV senza Sky: ecco il canale

E’ il giorno della finale di Champions League tra PSG e Inter. La partita si potrà vedere gratis senza pay tv. Questo è il canale su cui dovete sintonizzarvi stasera

Finalmente, il grande giorno è arrivato. Stasera, alle 21, Inter e PSG si affronteranno nella finale di Champions League all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Chi vince succederà al Real Madrid nell’albo d’oro della competizione, guadagnandosi anche la possibilità di disputare la Supercoppa Europea (il 13 agosto ad Udine contro il Tottenham) e la Coppa Intercontinentale.

Una finale meritatissima per entrambe le squadre. L’Inter ci è arrivata dopo un ottimo girone terminato al quarto posto e l’eliminazione di due delle favorite per il titolo ovvero Bayern Monaco e Barcellona. Il PSG, invece, ha addirittura rischiato di uscire nella prima fase per poi rifarsi ampiamente estromettendo dal torneo tre delle prime quattro classificate della scorsa Premier League, nell’ordine Liverpool, Aston Villa e Arsenal.

Per il PSG è la seconda finale di Champions. L’altra, nel 2020, l’ha persa contro il Bayern Monaco (0-1, gol di Coman). L’Inter è alla settima con un bilancio finora in parità tra vittorie e sconfitte. Si gioca all’Allianz Arena, stadio che torna a ospitare una finale di Champions tredici anni la vittoria del Chelsea ai rigori contro il Bayern Monaco padrone di casa nell’edizione 2011-2012.

PSG-Inter, dove vedere la finale di Champions League: tutte le indicazioni

Un evento imperdibile come la finale di Champions League non poteva non avere la migliore copertura televisiva e streaming possibile. Anzitutto, la notizia più importante. PSG-Inter sarà visibile gratuitamente in diretta tv su TV8, l’emittente del digitale terrestre di proprietà di Sky che proporrà in simulcast la programmazione di Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.

Il collegamento comincerà dalle 19.30 con l’ampio pre partita condotto da Federica Masolin che precederà la telecronaca della partita affidata di nuovo a Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Al termine, ricco post partita con la cerimonia di premiazione, gli highlights e le interviste ai protagonisti. La visione della partita è disponibile gratuitamente anche in streaming sul sito tv8.it tramite il player presente in home page.

Su Sky, come anticipato, PSG-Inter sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Calcio 251, tutti visibili, per gli abbonati, in streaming su SkyGo. A proposito di streaming, la finale di Champions può essere vista anche su NowTV dagli abbonati al Pass Sport sui uno dei canali precedentemente elencati. Subito dopo il match, sul canale YouTube di Sky Sport troverete immediatamente gli highlights gratuiti della finale.