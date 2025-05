Inter, cambio di modulo: così si blinda la difesa del futuro

Simone Inzaghi vara anche un cambio di modulo per l’Inter del futuro: il piano per blindare la difesa dei nerazzurri

Comunque vada stasera contro il Psg nella finale di Champions League di Monaco, l’Inter ha vissuto una stagione assolutamente epica, e anche un po’ pazza, come da dna e tradizione per i nerazzurri. La Beneamata ha recitato una parte da protagonista nella massima competizione europea, riuscendo a fare benissimo fin dalla prima fase e poi a eliminare avversari di assoluto valore come Barcellona e Bayern Monaco.

Ora è il momento di guardare avanti e dare il massimo sul campo per tentare di battere un avversario importante e ben messo in campo. Allo stesso tempo, c’è grande attesa anche per capire quale sarà il futuro di Simone Inzaghi, che si orienterà verso la permanenza soprattutto nel caso in cui dovesse alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie.

Nel mese di maggio, al netto della delusione in campionato, sono arrivate comunque delle indicazioni importanti per il futuro, che passeranno dai nuovi acquisti e dalla conferma di Inzaghi, ma anche da nuove soluzioni tattiche che potrebbero rendere l’Inter più solida alle spalle e più imprevedibile in attacco.

L’Inter pensa a un nuovo modulo: ha dato buoni risultati

Nelle ultime partite di Serie A, il tecnico di Piacenza ha dovuto attuare sapienti rotazioni in modo di arrivare al top all’appuntamento di questa sera contro il Psg. E tra le tante novità che si sono viste in campo, c’è stata anche una posizione piuttosto particolare con Nicola Zalewski a ballare sulla trequarti, senza dare riferimenti agli avversari.

È successo contro il Torino, quando l’ex Roma – che verrà riscattato dall’Inter per una cifra sotto i 10 milioni – ha segnato anche un gran gol dalla distanza. Lo spartito si è ripetuto anche contro il Como, e anche in quel caso Zalewski è stato protagonista. Il 3-4-2-1 è una piccola variante rispetto a come gioca oggi l’Inter, ma ha dato parecchia solidità ai nerazzurri grazie alla presenza di due mediani davanti la difesa.

Molto dipenderà dal calciomercato in entrata, ma questo modulo potrebbe essere riproposto anche nel corso della prossima stagione, soprattutto se dovesse arrivare un fantasista bravo nel dribbling e nello stretto, uno alla Nico Paz per intenderci.