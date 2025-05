Inter umiliata dal PSG, Inzaghi nella bufera: “Ha sbagliato tutto”

La serata è terribile per l’Inter: i nerazzurri hanno perso con largo margine contro il PSG. È finito nella bufera anche Simone Inzaghi

Finisce nel peggiore dei modi il cammino in Champions League dell’Inter. Il PSG ha vinto nettamente con il risultato di 5-0, un punteggio che lascia poche attenuanti a una partita che di fatto non ha mai avuto storia. Chi si aspettava una partita molto più equilibrata è stato smentito dai fatti, ma anche per un piano partita completamente sbagliato da Simone Inzaghi.

Le responsabilità non possono essere addossate solo all’allenatore, che ha sicuramente le sue responsabilità, dato che nessun singolo ha reso secondo le aspettative, ma la strategia per il match decisa a tavolino, alla luce dei fatti, non ha per nulla funzionato. L’Inter ha deciso di partire bassa, troppo bassa, e ha lasciato spazio alla qualità del PSG, che ha indirizzato la partita già nei primi 20 minuti.

Inzaghi ha sbagliato tutto. Regalato uno scudetto a una squadra nettamente meno forte (ed è il secondo), regalata finale di Coppa Italia… finale di Champions preparata malissimo, senza idee costruttive, senza reattività. — Massimo Airoldi (@MaxMairold) May 31, 2025

Inzaghi a casa stasera. Fallito. — G (@GabrielBiKei) May 31, 2025

DIMISSIONI. @Inter È non parlo ( solo) di Inzaghi. — J.S.Veron – Interista (@IononDevo) May 31, 2025

Serviva più coraggio, aggredire la partita e fare molto meglio sotto il profilo della velocità e del pressing per fare male a una squadra così organizzata come quella di Luis Enrique. I tifosi dell’Inter non perdonano l’allenatore e accendono anche le polemiche per ciò che è successo nei giorni prima della partita, con tutti i rumors e i dubbi sul futuro di Inzaghi.