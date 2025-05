La coppa e poi l’addio: sfida Inter-Simeone per il nuovo Sesko

L’Inter pensa al futuro dell’attacco sul calciomercato: spunta un nuovo nome, parte la sfida a Diego Simeone

Il club nerazzurro e Diego Simeone hanno un rapporto di amore e odio. Nel corso degli anni, l’ex centrocampista dell’Inter ha mantenuto un legame forte con la Beneamata, ma è stato anche protagonista di sconfitte cocenti, che hanno fatto davvero male al club e ai tifosi.

L’ultima è arrivata nella Champions League dello scorso anno, in cui l’Inter ha chiuso anzitempo il suo percorso e tra lacrime e delusione generale. Ora la sfida potrebbe rinnovarsi per un profilo su cui sia Ausilio, sia l’Atletico Madrid ha messo gli occhi. Stiamo parlando del classe 2002 Nick Woltemade, capace di realizzare 17 gol e tre assist in 33 partite stagionali con la maglia dello Stoccarda.

In questa stagione, questo gigante dell’attacco di quasi due metri è cresciuto molto, un miglioramento direttamente proporzionale rispetto al percorso dello Stoccarda, che ha guidato ad alzare la Coppa di Germania dopo tanti anni di astinenza. La prossima per lui potrebbe essere l’estate dell’addio, dato che diverse big hanno già messo gli occhi su di lui.

Woltemade conteso da Inter e Atletico Madrid: il paragone con Sesko

Sicuramente è un nome meno mediatico e, secondo molti, meno elegante e bello da vedere, ma Woltemade ha diverse caratteristiche in comune con Benjamin Sesko, che ora piace a mezza Europa ed è finito nel mirino dell’Arsenal dopo l’ottima stagione con il Lipsia.

Sicuramente il dato fisico è importante, ma Woltemade è molto bravo anche nel gioco associativo e corale, per cui potrebbe trovarsi molto bene nell’attacco a due di Simone Inzaghi. Certo, dopo questa stagione la sua valutazione è aumentata fino a raddoppiare, o quasi. Se prima poteva essere acquistato per circa 15 milioni di euro, ora ne servono poco più di 25.

Non si tratta di un investimento impossibile per l’Inter, dato che i nerazzurri hanno già previsto di investire almeno 40 milioni di euro per un nuovo attaccante, ma c’è anche la concorrenza dell’Atletico Madrid con cui fare i conti. I Colchoneros l’hanno individuato come rinforzo ideale in attacco e in Germania sono convinti siano già andati all’assalto del bomber. Simeone sarà un ostacolo duro da superare, ma il gradimento dell’Inter c’è e non può essere ignorato.