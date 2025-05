No secco, non si cede: l’Inter non ha intenzione di privarsene

L’Inter è irremovibile nella sua decisione. No secco a qualsiasi proposta di cessione. Il suo futuro sarà nerazzurro

Countdown terminato. Ancora poche ore e Inter e PSG si contenderanno la Champions League nella finale di Monaco Baviera, partita che chiude la stagione di calcio internazionale.

E’ l’ultimo verdetto che attende i nerazzurri al termine di una stagione estenuante nella quale gli uomini di Inzaghi sono stati in lotta su tutti i fronti. Tiferà senz’altro per i futuri compagni di squadra un futuro calciatore dell’Inter che domenica sera disputerà la partita più importante della sua stagione. Ci riferiamo a Francesco Pio Esposito, attaccante di proprietà dei nerazzurri, atteso dalla finale di ritorno del playoff per la promozione in Serie A nella quale il suo Spezia è opposto alla Cremonese in casa.

Dopo lo 0-0 dell’andata, ai liguri basta anche un pareggio per tornare in Serie A a due anni dall’ultima presenza nel campionato 2022-23. La promozione rappresenterebbe il coronamento di una stagione da assoluto protagonista per Esposito, autore di 18 reti in 39 partite. Uno score notevolissimo per l’attaccante classe 2005 che l’Inter ha blindato con un contratto fino al 2030.

Francesco Pio Esposito, Inter irremovibile: è la decisione definitiva

La sfida di ritorno con la Cremonese sarà l’ultima che Esposito disputerà con lo Spezia. L’attaccante tornerà all’Inter che può già aggregarlo alla squadra che disputerà il Mondiale per Club negli Usa. La decisione è attesa a inizio giugno in quanto Esposito può disputare nello stesso periodo anche l’Europeo Under 21 con l’Italia in Slovacchia.

Europeo o Mondiale che sia, nel prosieguo dell’estate l’Inter deciderà sulla permanenza o meno di Esposito in nerazzurro per la prossima stagione. Non è escluso, infatti, che l’attaccante possa essere ceduto nuovamente in prestito per un’altra stagione ma stavolta in Serie A con l’obiettivo di fargli fare esperienza in un campionato di categoria superiore.

L’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi di Esposito a titolo definitivo e, pertanto, respingerà nuovamente ogni proposta di acquisto come già avvenuto con i tentativi di Torino e Napoli. Il proposito di OakTree, ribadito in più occasioni anche dal presidente Marotta, è quello di ringiovanire l’organico in tutti i reparti con calciatori di età media più bassa e di sicura prospettiva. E’ pertanto da escludere assolutamente che l’Inter si lascerà sfuggire uno dei giovani più promettenti del calcio italiano che ha già in organico.

E’ un’ipotesi verosimile che Pio Esposito possa essere inserito come possibile contropartita in eventuali trattative per nuovi acquisti. Sull’attaccante c’è il concreto interesse di Bologna, Udinese e Torino, club in cui giocano obiettivi di mercato dell’Inter come Santiago Castro, Sam Beukema, Lorenzo Lucca e Samuele Ricci. Al termine di un altro eventuale prestito, dal 2026 Esposito sarà aggregato definitivamente all’organico dell’Inter. I nerazzurri ci puntano moltissimo e il recente rinnovo quinquennale è la conferma emblematica delle intenzioni del club sul giocatore.