Pagelle e tabellino PSG-Inter 5-0: Dimarco imbarazzante, ma i francesi gioca un altro sport

Top e flop della finale di Champions League 2024\2025 fra PSG e Inter: la cronaca e i voti della partita conclusiva della coppa europea

Alle 21 del 31 maggio l’Inter scende in campo all’Allianz Arena di Monaco di Baviera per sfidare il PSG di Luis Enrique. Inzaghi si affida ai suoi uomini migliore, recuperando dal 1′ Pavard e Lautaro. Anche nella formazione dei parigini non ci sono grosse sorprese. Nel tridente offensivo il diciannovenne Doué sostituisce Barcola.

I francesi pressano alto, si scambiano di posizione e triangolano veloci, impedendo ai nerazzurri di ragionare. Dembélé ci prova verso il 10′, ma il suo tiro è centrale. Nell’azione successiva il PSG va subito in vantaggio: al 12′ Vitinha serve Douè in area, e Hakimi, tutto solo in area, la mette alle spalle di Sommer. Dopo il goal, il marocchino chiede scusa ai tifosi nerazzurri. I francesi colpiscono ancora in contropiede al 20′: Kvara lancia sulla fascia Dembelé che serve Désiré Doué: il suo tiro, deviato da Dimarco, batte il portiere svizzero.

La reazione dell’Inter arriva al 24′ da corner, con Acerbi, ma il colpo di testa del centrale è un po’ troppo alto. I nerazzurri appaiono poco reattivi e in forma: non toccano palla. Di nuovo da angolo, al 37′, Thuram non riesce a inquadrare la porta di testa. Al 44’ il PSG va vicinissimo al 3-0 con Dembélé che colpisce la traversa. Dembélé allo scadere va al tiro: il pallone finisce largo di un metro. Doué ci riprova di testa da angolo nel recupero: pallone alto sulla traversa.

Il PSG lascia intendere che il dominio espresso nel primo tempo potrebbe continuare per tutto il secondo arrivando subito al tiro con il georgiano ex Napoli: il pallone esce di poco. Kvaratskhelia ci riprova senza fortuna dopo pochi minuti. Si fa vedere ancora Dembélé con un tiro a giro, ma anche la sua conclusione è poco precisa. Hakimi, in diagonale, grazia i nerazzurri al 60′. Doué la chiude infilando Sommer sul primo palo al 63′.

Barcola manca il 4-0 al 69′. Anche Kvaratskhelia vuole partecipare alla goaleada e firma in contropiede solitario il poker per il Paris Saint-Germain, sempre sul primo palo. Il primo vero tiro dei nerazzurri su azione arriva al 74′, con un tentativo poco pericoloso di Thuram respinto da Donnarumma. Barcola manda al manicomio la difesa nerazzurra all’80’, ma poi sbaglia l’ultimo tocco e grazia Sommer. Senny Mayulu, appena entrato, mette dentro il quinto goal per i francesi. L’Inter esce dalla finale nel peggiore dei modi: umiliata nel gioco, nello spirito e nella storia.

Top e flop PSG-Inter

TOP

DUMFRIES – 5,5 – Nel primo tempo è l’unico che raggiunge la sufficienza. Nel secondo tempo scompare.

ASLLANI – 6 – Nel disastro, è quello che reagisce con un minimo di coraggio e un pizzico di orgoglio.

FLOP

DIMARCO – 3 – Che disastro… Colpevole su entrambi i goal subiti nel primo tempo. Sembra non solo spaventato ma anche bloccato: arriva sempre in ritardo quando dovrebbe chiudere e non riesce a ragionare nella spinta. Atleticamente lascia molto a desiderare, ma non è una novità.

MKHITARYAN – 4 – Si preoccupa solo di difendere, ma i francesi vanno veloce il doppio. Non trova mai la posizione giusta, neanche per sbaglio.

BARELLA – 4 – Serataccia, dal primo all’ultimo minuto. Incommentabile.

LAUTARO – 4 – Non entra mai nel gioco. Con l’Inter sotto di due goal prova a scuotersi ma senza riuscire mai a rendersi pericoloso. Da capitano e stella della squadra avrebbe dovuto tentare qualcosa in più.

Il tabellino della finale di Champions 2024\25

PSG-Inter 5-0

12′, Hakimi; 20′, Doué; 63′, Doué; 72′, Kvaratskhelia; 86′, Mayulu

PSG (4-3-3): Donnarumma sv; Hakimi 7,5, Marquinhos 7,5, Pacho 7, Nuno Mendes 7 (78′, Hernandez 6); Joao Neves 6,5 (Warren Zaïre-Emery sv), Vitinha 7,5, Fabian Ruiz 7 (85′, Mayulu 7); Doué 8,5 (65′, Barcola 6,5), Dembélé 7, Kvaratskhelia 7,5 (85′, Ramos sv). All. Luis Enrique 8

INTER (3-5-2): Sommer 4,5; Pavard 5,5 (53′, Bisseck sv: 63′, Darmian 5), Acerbi 4,5, Bastoni 5; Dumfries 5,5, Barella 4, Calhanoglu 4,5 (70′, Asllani 6), Mkhitaryan 4 (62′, Carlos Augusto 5), Dimarco 3 (53′, Zalewski 5,5); Thuram 5, Lautaro Martinez 4. All. Simone Inzaghi 2

ARBITRO: István Kovács

Ammoniti: 56′, Zalewski; 57′, Inzaghi; 65′, Doué; 69′, Thuram; 70′, Acerbi; 90′, Hakimi