PSG-Inter, Dimarco disastroso: “È una sciagura”

L’Inter ha iniziato malissimo contro il PSG nella finale di Champions League: Dimarco ha gravi colpe in occasione dei due gol subiti

L’Inter deve scuotersi. I nerazzurri sono partiti molto male nella finale di Monaco, subendo due reti dai diretti rivali francesi, che hanno dominato in lungo e in largo in campo. Il pressing asfissiante dei campioni di Francia ha fatto molto male all’assetto tattico scelto da Simone Inzaghi, con la squadra che non è mai riuscita a fare il suo gioco, soprattutto in impostazione.

Nelle due reti segnate dal PSG, ha recitato un ruolo da protagonista, purtroppo non in positivo, Federico Dimarco. L’esterno mancino non è mai riuscito a entrare davvero in partita e non ha fatto il fuorigioco in occasione del primo gol di Hakimi.

Dimarco peggio di Arnautovic. Una vera e propria sciagura — Stiven (@SteScarcia) May 31, 2025

Barella Dimarco Chala e Lautaro inguardabili qualcosa di osceno — Big Boss (@0NDWolfwood) May 31, 2025

incredibile, dimarco se l’era perso pure sta volta #PsgInter — ventesimo in faccia. ⭐️⭐️ (@thankssandra) May 31, 2025

Poi ha replicato con un altro errore importanti nella rete di Douè. Il terzino non ha accorciato e si è girato di spalle, punendo Sommer con una deviazione imparabile. I tifosi non hanno potuto far altro se non sottolineare le gravi sbavature del laterale, finora decisive per il risultato.