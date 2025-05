PSG-Inter, Marotta: “Oaktree non se l’aspettava”. Poi ricorda Ernesto Pellegrini

Le dichiarazioni del presidente nerazzurro prima della finale di Champions League

Non solo Inzaghi, anche Marotta ha parlato prima della finale Champions col PSG. “L’emozione di stasera è straordinaria – le parole del presidente dell’Inter al microfono di ‘Sky Sport’ – Questo è l’avvenimento più importante dell’anno, quindi è normale che ci sia una tale partecipazione dei tifosi”.

“Cosa è cambiato rispetto a Istanbul? Questa squadra è composta per sette undicesimi da calciatori che hanno giocato la finale di due anni fa, in questo tempo ha maturato esperienza col confronto con squadre importanti d’Europa – ha risposto – Così è cresciuta la loro coscienza e il modo di essere professionisti per affrontare avversarie a livello europeo. Ho visto un grande cambiamento“.

Marotta ha sottolineato come Oaktree “non si aspettava certi risultati. La loro presenza è silente ma costante e rassicurante, non danno fastidio. Da parte nostra siamo felici di ripagare la loro fiducia. L’operatività del management è rimasta immutata e siamo riusciti tutti insieme a raggiungere questo traguardo”.

Il numero uno dell’Inter ha ricordato Ernesto Pellegrini, il presidente dello Scudetto dei record morto oggi a 84 anni: “Era in primis un appassionato sportivo, un grande presidente ma soprattutto un grande uomo, proiettato nell’aiuto verso il prossimo in modo materiale e morale. Ho perso un punto di riferimento e un amico da tantissimi anni, figure come lui mancano a questo calcio”.