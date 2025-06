Calciomercato, parla l’agente: “Piace al Napoli, ma priorità all’Inter”

Nuovo aggiornamento di mercato sul gioiellino azzurro di proprietà dell’Inter ma finito nel mirino del Napoli: parla il procuratore

Ci siamo. Manca davvero poco a scoprire chi sarà l’ultima squadra della cadetteria a fare compagnia a Sassuolo e Pisa nella promozione in Serie A, completando così il quadro per la prossima stagione. A contendersi l’ultima piazza nel massimo palcoscenico nella prossima annata saranno Spezia e Cremonese, coi liguri che possono permettersi anche un pareggio nell’imminente gara di ritorno al ‘Picco’.

Sebbene non sia ancora chiaro, dopo il terremoto amministrativo-giudiziario che ha coinvolto il Brescia, se nel prossimo anno ci sarà una Serie B a 21 squadre o se tutto si risolverà con l’annunciato spareggio Playout tra Salernitana e Sampdoria, una cosa è certa: il campionato cadetto che, quanto meno ai piani alti, è prossimo a vedere l’epilogo, ha visto un giovane ragazzo di Castellammare di Stabia protagonista assoluto.

Stiamo parlando di Francesco Pio Esposito, il più piccolo di famiglia in una dinastia di calciatori entrati da tempo a far parte della famiglia Inter – che detiene anche i cartellini di Sebastiano e Salvatore, compagno di squadra nel club ligure – che ha letteralmente trascinato a suon di gol i bianconeri nella cavalcata verso una promozione sfuggita in prima battuta, ma che ora potrebbe arrivare attraverso il succitato spareggio.

17 gol – molti dei quali arrivati grazie ai passaggi vincenti del fratello – e 2 assist in 35 gare di Regular Season; 1 gol e 1 assist nell’appendice dei Playoff: questo l’invidiabile bottino del classe 2005, devastante anche nelle sue apparizioni con la maglia della Nazionale Under 21, dove vanta un ruolino di marcia fatto di 7 gol in 11 presenze. Semplicemente, a detta di molti, il miglior prodotto della famiglia campana di calciatori ‘affiliata’ all’Inter.

Francesco Pio Esposito tra Inter e Napoli: parla l’agente

Fresco di rinnovo di contratto col club nerazzurro fino al 2030, il bomber è sotto stretta osservazione da parte della dirigenza nerazzurra. Non è affatto peregrina l’ipotesi di un ritorno in pianta stabile alla Pinetina come risorsa per l’attacco dell’anno prossimo, anche considerando l’annunciata diaspora dei giocatori sul fronte offensivo (da Taremi ai free agent Correa ed Arnautovic, è già in atto il restyling dell’Inter in attacco).

Figuriamoci però se il Napoli, club che può vantare l’ovvio gradimento del ragazzo, nato a pochi chilometri dal capoluogo campano, non abbia messo in agenda il profilo di Francesco Pio. La possibilità di tornare nel suo ambiente natale, nonché l’opportunità di lavorare con quell’Antonio Conte già importante per la crescita del fratello Sebastiano, attira non poco l’attaccante. Che però, a sentire le parole del suo agente Mario Giuffredi, intende dare priorità ai nerazzurri.

“Il Napoli è sempre attento ai giovani. Io ho un gran rapporto con l’Inter, è un club molto serio. Abbiamo rinnovato da poco il contratto del ragazzo fino al 2030. Lui piace agli azzurri, ma devo condividere certe cose con l’Inter, che deciderà il da farsi su Pio Esposito. È sempre piaciuto molto al presidente De Laurentiis“, le parole dell’agente ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli‘.